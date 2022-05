Campionats sub18 a Piles i sub23 a Xeraco

El Trinquet Ciscar de Piles obri hui el cap de setmana competitiu a la comarca amb una partida del campionat sub18 per equips que començarà a les 17 hores: Diari, Javier S. i Pau G. & Miquel S., Simón i Josep. A continuació, Sergio i Néstor & Ximo i Jose. El Trinquet de Bellreguard ha programat demà un primer encontre de juvenils a les 17 hores i, després, Punxa i Ibiza & Rafa i Ricardet. Per al diumenge, des de les cinc de la vesprada, Virgi i Bossio & Momblanch i Gabi, i Marrahí i Marc & Montaner i Jose. On també hi ha partida de campionar, en este cas sub23, serà al Trinquet de Xeraco el dilluns 23 de maig. Xerra i Jordi juguen contra Miquel i Rosen. La segona de la vesprada tindrà premi i enfrontarà Moltó i Tonet IV & Ian, Brisca i Ibiza. Per últim, dimarts 24 a Oliva Joan G. i Verdú & Eliseu i Bertomeu i David i Bossio & Favarero i Sergi. Este cap de setmana hi ha un plat fort amb les finals de professionals i joves del Torneig Mancomunitats al Trinquet de Castelló de Rugat. L’únic representant de la Safor es Vercher.