El I Intertrail Solidari de Gandia destinarà els beneficis a Càritas

L’Ajuntament de Gandia i l’ONG Cáritas han treballat conjuntament per presentar el primer Intertrail Solidari de la ciutat.

L’esdeveniment esportiu tindrà lloc a les 9 hores del pròxim 6 de juny a la Marjal, i està destinat a tots els veïns del municipi, independentment de la seua edat.

La totalitat dels beneficis obtinguts amb els dorsals, que tenen un preu de 7 €, aniran destinats a Càritas Gandia, l’associació que, en paraules de Lydia Morant, regidora d’Esport de la ciutat, fa una «tasca impagable» al municipi.

La inversió permetrà que les persones en risc de pobresa puguen cobrir gastos com el menjar o la vivenda amb ajudes directes o amb les targetes solidàries que va crear l’entitat en 2020, tal i com explica la coordinadora del área de Sensibilització de Cáritas Gandia i organitzadora de l’event, Begoña del Prado.

Perquè tot el mon puga participar, s’han ideat dos recorreguts: el de 10 kms, pensat per als corredors, i el de 4 kms, que es farà caminant. Hi ha, a més, una tercera opció anomenada «dorsal 0», per a aquells que vulguen participar només econòmicament.

«El més important de Cáritas és tornar la dignitat a les persones», explica Francisco Carrió,director de l’ ONG a Gandia.

Les inscripcions es podràn fer a la pàgina web «crono4sports», fins al pròxim 31 de maig.