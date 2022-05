Tavernes presenta la primera edició dels Premis Diversitat

Tavernes de la Valldigna prepara la primera edició dels Premis Diversitat, un concurs de talents sobre el respecte a la comunitat LGTBIQ+. El certamen, organitzat per la regidoria de Diversitat, promou la inclusió d’un col·lectiu que, encara hui en dia, és víctima de la violència homòfoba.

Els participants, que no tenen límit d’edat, hauran d’enviar un vídeo, o el seu enllaç si està penjat a les xarxes socials, al correu «premisdiversitat@gmail.com». La gravació serà d’un màxim de dos minuts i estarà emmarcada dins d’una de les quatre categories del concurs: cant, ball, arts escèniques i entreteniment. Per inscriure’s, cal omplir el formulari disponible a la biografia del perfil d’Instagram «@premisdiversitattavernes», fins al 31 de maig.

Els guanyadors rebran els premis el divendres, 1 de juliol, dia anterior a la celebració de l’Orgull, en la Casa de la Cultura del municipi. La persona que quede en primera posició, s’emportarà 400 €, mentre que la segona i la tercera obtindran 250 € i 150 €, respectivament.

Lara Romero, regidora de Diversitat, destaca que els premis seran «un gran aparador per a defensar valors tan importants com la inclusió en la societat».