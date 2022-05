La Plaça del Llibre continua hui a Gandia amb un munt d’activitats

La Plaça del Llibre de Gandia, que se celebra durant este cap de setmana a la plaça Rei Jaume I continua hui amb la seua programació, la qual converteix Gandia per uns dies en la capital del llibre i de la literatura de la Comunitat Valenciana.

Fins a demà diumenge es duran a terme més de 40 activitats programades: presentacions de llibres, tertúlies literàries, signatures i espectacles infantils com contacontes. Com a novetat d’enguany també tindrà lloc un taller de grafiti, a càrrec de l’artista Galleta María, i l’emissió d’un podcast literari en directe. Presentat per Quim Ruiz, Lourdes Frasquet i Empar Puerto, en ‘Gent Ràndom’ es repasa l’actualitat literària i qüestions vitals amb un toc d’humor.

La segona edició de la Plaça del Llibre de Gandia ofereix una gran varietat d’activitats per a totes les edats i gustos. Participen enguany 18 editorials i 150 com a part del fons bibliotecari. Des de Gandia col·laboren les llibreries de la localitat Ambra Llibres, Llibreria Ferrer i Gavina Llibres. “Gandia, bressol dels clàssics del Segle d’Or de la literatura valenciana i territori nodrit de poetes i escriptors de reconegut prestigi celebra que aquesta plaça es convertisca per uns dies en punt de trobada ineludible d’autors, llibreters, editors i sobretot, lectors”, va expressar José Manuel Prieto.

L’alcalde va fer referència també a la promoció de la lectura des de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB): “Cal fer una tasca diària de conscienciació, generar el bon hàbit de la lectura des de les edats més primerenques, i això és el que fan, de manera impecable, les nostres bibliotecàries».