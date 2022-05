Primera visita de la consellera Tamarit a la Safor

gandia. Raquel Tamarit va visitar ahir per primera vegada la Safor com a consellera de Cultura, Educació i Esport, càrrec al que va accedir el passat dilluns després de la darrera remodelació del Consell. Ho va fer amb motiu de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Safor-Valldigna, que es va celebrar a Miramar, i de la Plaça del Llibre, que té lloc a Gandia, a la plaça del Rei Jaume I. A Gandia, acompanyada pel director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, va saludar a les autoritats municipals, així com al director de la Plaça del Llibre, Rafa Domínguez, i es va fotografiar amb els encarregats de les tres llibreries locals que hi participen (dalt a l’esquerra): Maite Fernández (Gavina), Maria Bravo (Ambra) i Andreu Banyuls, de la Llibreria Ferrer. Els actes d’esta fira del llibre en valencià continuen hui durante tot el dia.