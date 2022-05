Tren Gandia-Dénia i tramvia: més enllà de l’electoralisme

Com a alcaldessa d’Oliva i veïna de la Safor sempre donaré la benvinguda als debats sobre projectes d’infraestructures que puguen millorar la comunicació de la nostra ciutat amb el nostre entorn. Encara més si són de transport públic, perquè la situació actual, i des de fa molts anys, és de vergonya.

La idea del tramvia no és nova, ni de bon tros. Allà per l’any 2010, l’aleshores alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, ja la va presentar en una roda de premsa, i va resultar polèmica perquè implicava haver de renunciar al Tren Gandia-Dénia.

Darrerament s’han produït manifestacions sobre aquesta qüestió per part d’alguns polítics, les quals, a priori, podríem emmarcar en l’àmbit de les opinions personals o de la precampanya electoral. Però també s’ha donat el cas que l’exconseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha assegurat que en unes setmanes presentaria un «projecte seriós i rigorós».

Pot ser la informació només ha fluït al nivell del partit polític que dirigeix la Conselleria competent, en comptes d’haver-ho fet en l’àmbit institucional, com hauria de fer-se de manera seriosa i rigorosa. Fins i tot s’hauria acabat filtrant, sense voler, a algún partit de l’oposició, el líder dels quals s’ha afanyat a fer la promesa electoralista. És clar que qualsevol coincidència amb la realitat serà pura casualitat.

Fet i fet, em preocupa que la informació d’una qüestió tan important ens haja arribat als ajuntaments i a la societat d’aquesta manera, per part del Conseller. És a dir, per la premsa, com a resposta a les declaracions del líder del PP Carlos Mazón, i quan només li quedaven dos telediaris al capdavant de la Conselleria competent.

Però no només les formes han estat inadequades. Encara més, i el més important, és que estan per resoldre les qüestions de fons per les quals pregunta la ciutadania.

El tren Gandia-Dénia és competència de l’Estat. De fet, en novembre de 2019 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va notificar als ajuntaments afectats la documentació necessària perquè, en la tramitació de l’Estudi Informatiu, s’atenguera la formulació de Declaració d’Impacte Ambiental plantejada per al tram «Cullera-Gandia-Oliva-Dénia».

L’expedient està en vigor. Els plans generals han hagut d’incloure les reserves de sòl necessàries, els plans parcials de les ciutats han estat obligats a contemplar les afeccions, alguns han estat informats negativament i no s’han pogut dur a terme. ¿Ha decidit l’Estat retirar el projecte? ¿Si ha estat així, on està la resolució administrativa que posa fi a l’expedient? Sense això no serà possible aprovar el traçat del tramvia, en cas que el traçat coincidisca, ni que siga parcialment.

A propòsit del traçat, ¿quin és el plantejament? ¿Què guanyaríem i què perdríem des del punt de vista de la mobilitat? ¿Quines serien les velocitats previstes i els temps dels recorreguts? ¿Per on travessaria el nucli urbà d’Oliva? ¿Quina seria la tramitació administrativa i els terminis d’execució de les obres? ¿Com es resoldria la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic? ¿S’han valorat alternatives més econòmiques i permeables compatibles amb el tren?

Totes aquestes qüestions i moltes més, cal debatre-les, explicar-les i esclarir-les entre les administracions públiques competents i el conjunt de la societat, perquè són transcendentals per prendre la millor decisió i bastir els consensos necessaris i convenients en parlar d’infraestructures d’aquest nivell.

Les ciutadanes i ciutadans d’Oliva, i dels municipis sense connexió ferroviària de les comarques de la Safor i la Marina Alta, i pràcticament sense servei de transport públic d’autobusos, fa molt temps que patim la manca d’inversions dels successius governs de l’Estat, i de la Generalitat. Per tant, ens mereixem major respecte i consideració. I, sobretot, serietat i rigor.

En febrer de 2018, dos mesos després que aconseguírem que la Fase 1 del Tren de la Costa formara part del Pla Director de Rodalies amb la prolongació Gandia-Oliva, valorada en 120 milions d’euros, però ben conscients que només érem a l’inici d’una carrera amb nombrosos obstacles, els alcaldes de Gandia, Dénia i Oliva sol·licitaren la creació d’una comissió de treball entre la Generalitat i els ajuntaments per al seguiment del Tren de la Costa. Proposta que va ser acceptada i anunciada per la Conselleria, però mai ha estat convocada.

El Tren Gandia-Dénia, o un futur tramvia, és una infraestructura suficientment important com per a disposar d’una comissió per tal d’abordar els aspectes claus i funcionar com a corretja de transmissió de la informació entre el Ministeri, la Conselleria, els ajuntaments i la ciutadania, en sintonia amb l’esperit de transparència actual.

Afortunadament, el canvi de la persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat també ha comportat un canvi a millor. Efectivament, la nova Consellera, Rebeca Torró, ja ha anunciat que convocarà una reunió amb els ajuntaments per generar el màxim consens pel que fa al full de ruta del futur tramvia. Gest que vull agrair honestament.

Actuem amb responsabilitat i sensatesa i construïm conjuntament el millor futur per als nostres municipis, comarques i país.