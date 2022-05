«El domingo, con 11 contra 11 más la afición, le daremos la vuelta»

El estadio Guillermo Olagüe albergará el domingo a las 18 horas el partido de vuelta de la semifinal de la promoción de ascenso a Tercera RFEF entre el CF Gandia y la UD Castellonense después de que en el choque de ida los de la Ribera vencieran por 1-0. El objetivo de los de la Safor será, pues, remontar ese tanto en contra para plantarse en la final por el ascenso.

El entrenador blanquiazul, Adrián Ferrandis, confía en que su equipo lo consiga: «estamos heridos en nuestro orgullo, pero esto no ha acabado. Faltan 90 minutos en los que el equipo va a dejarse todo por el escudo que llevamos en el pecho y, si no pasa nada como lo que ha pasado en el partido de ida, lo vamos a conseguir, no tengo ninguna duda».

El técnico espera que la afición local sea determinante para que el equipo remonte la eliminatoria: «estoy convencido que así va a ser. El domingo, con 11 contra 11 más la afición, le vamos a dar la vuelta a la eliminatoria».

Ferrandis alude también a la polémica jugada que acabó en gol de la UD Castellonense, en la que los gandienses reclaman posición antireglamentaria de su autor: «el gol ha sido en fuera de juego de 4 o 5 metros. No sé qué le puede pasar por la cabeza al asistente en esa jugada, la verdad es que no consigo entenderlo, pero ha pasado».

Sobre las expulsiones de dos de sus jugadores y el hecho de que vayan a ser bajas en el partido de vuelta, el entrenador apunta que «tenemos futbolistas en la plantilla que podrían jugar play-off en cualquier equipo rival. No voy a llorar, no voy a tener pena de nada, tenemos futbolistas más que capacitados para llevar a cabo esta empresa».