La Plaça del Llibre de Gandia ha comptat amb més 3.000 assistents entre el dijous i el diumenge passat i ha venut mil llibres, segons les dades de Full, l’organisme organitzador d’aquest event que, a la capital de la Safor, és el segon any que es celebra.

Des de dijous a diumenge la plaça del Rei Jaume I ha comptat amb més de 40 activitats, l’aportació de 18 editorials al programa i 1.600 títols diferents a la venda en un espai gestionat per tres llibreries gandianes, Ambra, Gavina i Ferrer.

Entre les compres destaca el llibre infantil Susi, la reina de les abelles, de Rosa M. Fernández i la il·lustradora Mireia Banyuls (Edicions 96), com a títol més venut. La presentació de l’obra va omplir de gom a gom el pati interior de la Biblioteca de Gandia. Fet i fet, de la llista dels més venuts destaquen els títols presentats per editorials valencianes, la qual cosa confirma el paper de la Plaça del Llibre com a difusora i dinamitzadora de la indústria editorial autòctona. Després de Susi, la reina de les abelles segueix el receptari Coques valencianes, de Chelo Peiró (Edicions Tívoli); La llegenda de Bernat, el pirata malfadat, de Santiago Díaz i Cano (Onada Edicions); i Guia de camp dels ocells de la Marjal Pego-Oliva, de Francisco Atiénzar, Itziar Colodro, Beatriz Reig i Joan Sala i Jesús Villaplana (CEIC ALfons el Vell).

«Gandia és per uns dies capital de la literatura» va dir l’alcalde, José Manuel Prieto, a la inauguració de l’esdeveniment, on va relacionar aquest esdeveniment cultural amb el llegat literari d’autors com Ausiàs March, Joanot Martorell o Joan Roís de Corella, així com l’extensa nòmina d’autores i autors actuals.

Molts escriptors i escriptores han participat en una programació diversa, amb 46 activitats dirigides a tot el públic en diferents formats i gèneres: presentacions de narrativa, assaig, micros oberts de poesia, tallers infantils, clubs de lectura, muixerangues, concerts, etc.

Una altra manera de descobrir títols han estat les presentacions i encontres amb els autors que han dut les editorials i part de la programació que ha estat a càrrec de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), molt actiu en l’organització del festival.

«La resposta del públic ha estat fantàstica, acompanyant-nos a les presentacions i a les activitats programades. Així com la convivència amb els professionals del sector, llibreries, editorials i escriptors, que han fet de la capital de la Safor el punt neuràlgic de la literatura catalana al nostre país», ha afirmat també satisfet Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre.

L’acontentament per part dels llibreters també s’ha de destacar ja que, amb un desplegament de més de 1.600 títols diferents de 150 editorials, s’ha demostrat que la literatura en valencià té diversitat i qualitat. Aquestes destaquen també, que la literatura infantil i juvenil ha suposat la matèria guanyadora en vendes.

Aquesta segona edició gandiana de la Plaça del Llibre ha gaudit de la visita de representants públics, entre ells Raquel Tamarit, la nova consellera d’Educació, Cultura i Esports i Rubén Trenzano, director general de política lingüística.

La Plaça del Llibre de Gandia, que segurament tornarà l’any vinent, és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació pel Llibre i la Lectura (Full), l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’Ajuntament de Gandia, Saforíssims Societat Literària, la Universitat Politècnica de València (UPV) Campus de Gandia i el Cefire de Gandia, i compta amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.