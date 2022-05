En el municipi d’Ador van poder gaudir este dissabte passat d’un espectacle ple de sensibilitat de la mà de quatre dones: dansa, música en directe, i declamació de textos escrits per Susana Gisbert, reflexió sobre el paper de la dona. Música composta per la mateixa pianista que interpretava i altra compositora, Simona Zacksaité. L’Ajuntament d’Ador li dona les gràcies a les protagonistes Susana, Paula, Eli i Raquel per compartir el seu art i per provocar en els assistents la reflexió sobre la dona. En la imatge de dalt es pot vore a les artistes amb companyia de l’alcaldessa d’Ador i alguns regidors de la mateixa localitat saforenca una vegada es va acabar l’espectacle.