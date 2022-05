Piles La presentació dels festers i festeres obri les primeres festes de la comarca que tornen a la normalitat

Piles ha encetat este passat cap de setmana les seues festes patronals en honor a Sant Feli Nerí i ho ha fet amb la presentació de les festeres i festers de la joventut i de les festeres de les Carmeles. Com diu l’alcalde David Morant en el llibre de festes «després de dos anys de sequera acausa de la pandèmia, tornen les tan volgudes i desitjades Festes de Piles.És temps de reprendre les nostres tradicions, la nostra cultura i les nostres festes. Recuperar novament el somriure i tornar a ser nosaltres. Enguany són unes festes molt especials, no sols perquè són les primeres del després de la pandèmia, sinó perquè tenim dues comissions de festers de la Joventut, 2020 i 2022. Per tant, tindrem més dies de festa. No vull deixar passar l’ocasió, per agrair a les comissions de festers i fes-teres, als moros i cristians i a la regidoria de festes, per la seua paciència, comprensió, esforç i treball». Hui dimarts, 24 de maig, es el día de lesz paelles, demà dimecres el del patró, dijous la festa de la Mare de Déu, divendres la jornada es dedica al Crist de l’Agonia i dissabte la festa de la joventuf. En les imatges de dalt, les festeres, els festers, l’alcalde i el regidor de Festes en la presentació.