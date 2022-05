«Sant Francesc» rep els primers peregrins de la «Ruta Borgiana» Xàtiva-Valldigna-Gandia

cultura i turisme. Amb motiu de la celebració de l’Any Jubilar de Sant Francesc de Borja, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Gandia ha posat en marxa un recorregut de 70 quilòmetres que travessa els territoris borgians, des de Xàtiva fins a Gandia. Ahir al matí el Palau Ducal va rebre els primers peregrins, el monitor de fitness Miguel Ángel García, la periodista Anna Blanco, María José Maseres i María José Peiró, que han completat les quatre etapes d’un espai que ara rebrà la marca Territori Borja. «És el començament d’un projecte que busca posar en valor la família Borja», va dir el regidor de Turisme, Vicent Mascarell. Al Palau Ducal els estava esperant un Sant Francesc de Borja, representat per Cèsar Monzonís, que, tot i demanant per com havia anat la ruta, els va firmar la «Carta Borgiana», un document que atorga l’Ajuntament de Gandia com a mostra per haver completat l’itinerari. A la imatge de l’esquerra, Sant Borja amb una peregrina. A la dreta, tots els participants, amb Mascarell i la també regidora Alícia Izquierdo, al pati del Palau. fotos: àlex oltra