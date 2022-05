Tavernes Exposició d’aquarel·la

L’ Associació Musical Daimusense ha tornat a celebrar el mig any de Santa Cecilia, després de dos anys sense poder celebrar-ho com a conseqüència de la pandèmia. Els integrants de la banda de música local han disfrutat d’ una jornada festiva acompanyats de la regidora Mara Sastre. Des de l’ Ajuntament li donen l’ enhorabona a l’Associació Musical Daimusense per aquesta celebració. Dalt, la imatge de la festa.

En Tavernes s’ha inaugurat a la Casa de Cultura la primera exposició de pintura a aquarel·la a de Juan Barranca, un veí de la localitat. La mostra «La màgia de l’aigua» es podrà vore fins el día 31. En la imatge de dalt i d’esquerre a dreta: Àngela Llinares, regidora Promoció Lingüística; Fabiola Serra, tècnica de Cultura; Teresa Chàfer, artista plàstica, professora catedràtica en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València, Juan Barranca, autor de l’exposició; MariBel Arnau; Encar Mifsud, regidora de Cultura i Festes, Noèlia Alberola segona tinent d’alcalde.