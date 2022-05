Ariadna Gil encapçala l’elenc de «Encara hi ha algú al bosc» al Serrano

El Teatre Serrano acull a les 20 hores de hui divendres la representació de l’obra, «Encara hi ha algú al bosc», de la companyia Magnética. L’elenc l’encapçala la coneguda Ariadna Gil que puja a l’escenari amb Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Pep Pascual i Erol Ileri.

Amb la funció de hui es tanca el projecte multidisciplinar del mateix nom, que va començar amb una exposició a la façana i entrada del Serrano, instal·lada el passat 13 de maig.

El cicle, conformat per la mostra, l’obra de teatre i la projecció d’un documental que es va poder vore ahir dijous, gira en torn a les violacions que van patir moltes dones durant la guerra de Bòsnia i tracta el tema des del punt de vista de les supervivents i dels fruits d’eixes violacions, estigmatitzats de per vida pel seu origen.

En este cas, la interpretació permet als espectadors posar-se al lloc de les dones que, encara hui en dia, pateixen en la seua pell el que significa haver sigut víctima d’una estratègia de neteja ètnica com la violència sexual. Tracta, també, el punt de vista dels xiquets i xiquetes, ara ja majors, que van nàixer d’eixos crims fa més de 25 anys, i presenta, d’altra banda, al primer milicià serbi condemnat per violació, delicte de guerra que no va ser definit com a tal pel Tribunal Penal Internacional per a la ex-Iugoslàvia fins a 1993, dos anys abans que acabara el conflicte.

Amb acompanyament musical, un ampli repartiment i l’investigació de Teresa Turiera, l’obra, que arriba a Gandia de la mà de l’equip multidisciplinari «Cultura i Conflicte», pretén sensibilitzar a la població sobre els abusos sexuals que comporten les guerres.

El preu de les entrades per vore l’obra, finalista del Premi MAX 2021 a la Millor Dramatúrgia, varia entre els 8 i els 12 euros. Es poden adquirir a la Casa de la Cultura, InstaTicket o la mateixa taquilla del Teatre.