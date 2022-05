El passat dilluns 23 de maig, l’alumnat de cinqué i sisé de primària de tots els col·legis de Gandia va assistir al Teatre Serrano per gaudir de la representació teatral «No+Bullying», a càrrec de la companyia Inefable Teatre, present a la fotografía. L’objectiu, tant de la funció com del posterior debat, era fer reflexionar als xiquets i xiquetes sobre l’assejament escolar i donar-los eines per poder combatre’l.