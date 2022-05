Costas atiende a Gandia y reduce en 42 días el trasvase de arena a Tavernes

La Demarcación de Costas de València y el Ayuntamiento de Gandia han firmado la paz. Hay consenso para que la operación de trasvase de arena desde sus playas, y la de Xeraco, a la de Tavernes de la Valldigna, gravemente afectada por los temporales, acabe el próximo 14 de junio. Eso son 42 días menos de lo previsto, porque inicialmente Costas comunicó a Gandia que esa acción se mantendría hasta el 26 de julio, en pleno verano.

El acuerdo se alcanzó ayer durante una reunión telemática en la que participaron, entre otros, responsables de Costas, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo. El organismo del Ministerio para la Transición Ecológica aceptó también detener las obras en fines de semana, de manera que, como señaló Prieto, no se volverán a repetir las escenas de visitantes a la playa entre el trasiego de camiones y excavadoras, algo que llamó la atención de la Policía Local el pasado sábado y que acrecentó el enfado del Gobierno local.

Según Prieto e Izquierdo, hoy finalizará la extracción en la playa Nord, la más turística, y el lunes comenzará en la de l’Auir, que se prolongará hasta el viernes 10 de junio. El lunes y martes siguientes se allanará toda la zona afectada para que quede apta para los bañistas.

«Me hubiese gustado este diálogo antes y le he trasladado a Costas que, de haberlo hecho así, no me hubiese puesto como me puse», dijo ayer el alcalde Prieto en referencia a su expresión, del lunes pasado, cuando, enfadado por el cronograma comunicado para la extracción de arena, dijo que «a esta ciudad no la chulea nadie» y que acabaría presentando, si era necesario, un recurso judicial. Esta acción no solo estuvo aplaudida por todos los grupos políticos, sino también por empresarios turísticos que, obviamente, se indignaron por esta acción que obligaba a limitar el acceso a los tramos de las playas afectadas.

El acuerdo con Costas es «razonable» y «lo más lógico», dijeron el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, quienes justificaron la reacción del ayuntamiento por lo que suponía de perjuicio en un arranque de temporada turística que se prevé magnífico, incluso mejor que la del último verano antes de la pandemia del covid-19.

Los dos responsables también señalaron, en un claro mensaje al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, que su deseo es que Gandia sea solidaria para aportar la arena necesaria, pero que ese trasvase se tiene que hacer en invierno y no ahora.

Pero, además, apuntaron que ya es momento de que el Ministerio para la Transición Ecológica vaya concretando acciones definitivas que permitan retener la arena en todas aquellas playas que van perdiendo material, temporal tras temporal, y obligando a constantes y costosas extracciones de arena para llevarla a los lugares más afectados.

Las soluciones, entre las que se apunta la construcción de arrecifes artificiales en las franjas litorales que van retrocediendo ante los embistes del mar, hace años que se esperan y, de hecho, no existe en la Safor ningún plan de esas características que esté aprobado. En el sur, desde Daimús hasta Oliva, el problema, aun no siendo tan grave como el ocurrido el pasado marzo en Tavernes de la Valldigna, la necesidad de arena y de soluciones a más largo plazo también son una reivindicación que ya llega a la categoría de histórica.