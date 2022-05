El bar Polesportiu de Simat y el 'Cremaet' de València triunfan en Xeraco

Ya se conocen los ganadores de la primera edición del Concurso del Cremaet de Xeraco. El bar Polidesportiu de Simat se ha levantado como el mejor preparado en la categoría 'Tradicional', mientras que el bar Cremaet de València ha logrado proclamarse campeón de la categoría creativa. Así lo ha decidido el jurado, que ha destacado el gran nivel de esta primera convocatoria en la que han participado diez bares o restaurantes, cinco en cada categoría.

El Centre Cívic de la playa de Xeraco ha sido el escenario de la I edición de la Feria de l'Esmorzar y el Cremaet y del I Concurso del Cremaet que congregaba a más de 200 personas provenientes de toda la Comunitat Valenciana. Durante el evento, además, pudieron degustar la coca de dacsa, producto típico del municipio de Xeraco.

Antes de que se celebrara el concurso del 'cremaet' tuvo lugar el acto inaugural de la Fiescrem, donde acudieron autoridades tanto de la comarca de la Safor como de la Generalitat y la Diputación de València. El acto abría tres días de feria en los que habrá actividades para todos los públicos, en torno a la cultura del "esmorzar".

Objetivo: desestacionalización

El presidente del Comité Organizador de la Fiescrem 2022, Bernat Pellicer, era la persona encargada de abrir el acto inaugural destacando “el gran trabajo de todo el equipo que ha formado parte de la organización de este evento y de todas las personas que se han implicado en esta iniciativa cuyo objetivo es contribuir a la desestacionalización del turismo en el municipio”.

A continuación, el alcalde, Avelino Mascarell, tomaba la palabra para agradecr la "gran acogida" a esta primera edición. “Xeraco es un gran municipio turístico que no ha dejado de trabajar por su playa para darla a conocer y demostrar que es una playa familiar no sólo para los meses de julio y agosto, sino también de junio y septiembre”.

“Queremos mostrar nuestros atractivos turísticos, nuestra gastronomía, nuestra playa y todas las ventajas que aporta Xeraco en la comarca de la Safor y la Comunitat Valenciana", indicaba el alcalde. Mascarell recordaba que eso no sería posible si el ayuntamiento no fuera "de la mano de nuestras entidades, asociaciones y hosteleros, porque Xeraco no es sólo mar y montaña, es un gran pueblo con un tejido asociativo envidiable que trabaja codo con codo para aportar y hacer crecer en nuestro municipio”.

Por último, el diputado de Turismo, Jordi Mayor; destacaba, por su parte, la tradición del cremaet “en el 'esmorzar', tan propios en nuestra cultura y forma de ser, para hacer valer y conseguir un mayor aprovechamiento de un recurso local como es la playa, desestacionalizando su uso y aprovechando todos estos elementos para la creación de este certamen”.

"Un certamen que, a su vez, se convierte en un reclamo turístico para que visitantes de dentro y fuera del municipio conozcan otros productos gastronómicos y atractivos locales. Es una gran iniciativa del ayuntamiento de Xeraco que Valencia Turisme valora y apoya por nuestras tradiciones, por nuestra identidad y al sector hostelero local que tanto está sufriendo en estos últimos tiempos y necesita el apoyo de las administraciones públicas para salir adelante. Certámenes como éste son una buena ocasión para conocer y redescubrir los municipios de nuestra provincia, moverse por el territorio valenciano y disfrutar de sus otros atractivos y las variadas experiencias que nos ofrece", indicaba Mayor.

El jurado ha estado compuesto por Maje Martínez, directora de Contenidos de Gastrónoma Valencia; Joan Clement, chef del CdT y miembro de la Red Gastroturística de la Comunitat Valenciana, Avelino Alfaro, chef y presidente de la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia; Cova Morales, bloguera asturiana de gastronomía y turismo, y Mapi Barreres, presidenta de Gastroliva.