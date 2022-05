Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, en la segona sessió del Marquesa Concerts

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (DMBK) és el nom del grup que tocarà demà dissabte a la segona jornada del cicle Marquesa Concerts de Gandia.

L’actuació serà a les 22.30 hores al Jardí de la Casa de la Cultura a càrrec del mencionat grup sevillà conformat pel cantant Dandy Piranha, els guitarristes Bacca i Gringo, el baixista Soni, el bateria Papi Pachuli, i el teclista i sintetitzador Machete Carrasco.

Els artistes actuen des de 2018 i, a pesar de la seua joventut, ja compten amb dos discs: «Derby Motoreta’s Burrito Kachimba» i «Las leyes de la frontera», treball que recopila la banda sonora que crearen per a la pel·lícula del mateix nom.

Al concert presentaran, d’altra banda, el seu nou CD anomenat «Hilo Negro», que té deu cançons i ha sigut qualificat per la crítica com a un treball «valent» que «anteposa la qualitat per damunt de les pretensions comercials» i pot fer dels músics els nous reis del «rock andalús».

Les entrades per assistir al concert d’esta banda amb cada vegada més fans, costen 15 euros, 12 si son reduides, i es poden comprar a la pàgina web «InstaTicket» o a la mateixa Casa de la Cultura.

El cicle continuarà el18 de juny amb el conegut grup «No me pises que llevo chanclas», i acabarà el 25 de juny amb Nacho Vegas.