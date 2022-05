"Costó que confiaran en nosotras pero ya nos hemos ganado sus sonrisas"

La aventura empezó hace tres años como un primer contacto pero, en la actualidad, y pese al largo paréntesis de la pandemia, ya está bastante consolidada. Dos sanitarias gandienses, Sara Pérez y Laura Martínez, dentista e higienista dental, crearon la oenegé Waw Senegal con un objetivo: mejorar la salud bucodental de las personas más desfavorecidas en este país africano. Concretamente actúan en un zona rural, donde apenas llega la atención sanitaria, y mucho menos la odontológica; Tomborontoko, en la región de País Bassari, al sureste de Senegal, un lugar de clima tropical.

Ya han realizado cuatro expediciones, cada una de casi un mes: la primera en agosto de 2019, en 2020 no hubo viajes debido a la pandemia, y continuaron en 2021, en febrero y en agosto. Este año 2022 estuvieron en febrero, y esperan salir también el próximo mes de agosto. La intención es acudir a la región dos veces al año. Les acompañan otros voluntarios de varios lugares, especialmente la Safor y València capital, la mayoría también sanitarios, que consumen parten de sus vacaciones en estos viajes solidarios.

Siempre que van se alojan en una aldea que está a 10 kilómetros de Tomborontoko, junto al río Gambia, concretamente en una zona habilitada por la oenegé española Campamentos Solidarios, y donde se concentran muchos cooperantes que van a este país africano para diferentes cometidos. Con ello se aseguran de que el dinero que dejan repercute en la comunidad. En cada viaje tramitan los correspondientes visados y se toman pastillas para prevenir enfermedades endémicas como la malaria.

Su cometido lo realizan en un precario ambulatorio, que también hace las funciones de maternidad, de hecho alguna vez han ayudado a la matrona. Acuden con el instrumental quirúrgico y esterilizador, medicación y el material sanitario necesario. Incluso entre todos se reparten en sus mochilas varios módulos para que funcione el grupo electrógeno y no quedarse sin energía eléctrica. También aprovechan para llevarles a los niños material escolar.

Al principio los nativos del lugar no se fiaban de lo que hacían, pero ya saben que estos dentistas acuden con periodicidad y están muy agradecidos, especialmente los niños, a quienes les regalan cepillos de dientes y pasta, y les explican nociones básicas de higiene y hábitos de vida saludables, incluso con visitas a colegios.

«Tuvimos recelos del enfermero jefe de allí, que es musulmán con una creencia muy cerrada, al principio ni nos miraba a los ojos por ser blancas y mujeres, pero ya nos acepta mejor, hasta nos abraza y el último día de despedida nos dijo que la gente estaba más feliz». Los pacientes ya les esperan para agosto. «Nos hemos ganado su confianza y sus sonrisas», explica Laura. Algunos lugareños les ayudan como traductores.

El pasado mes de febrero les sorprendió que acudieran muchos niños, a los que atendió una odontopediatra. «Hay niños que veían por primera vez a un dentista, no sabían qué les íbamos a hacer», comenta Sara.

Se financian con donativos, aportaciones de los propios voluntarios, y con conciertos solidarios. En 2019 ya hicieron uno y próximamente repiten con otro, que tendrá lugar el próximo sábado, 11 de junio, a las 20 horas, en la Sala Varadero de la playa de Gandia. Las entradas tienen un precio de 5 euros, y también hay una «fila cero» a través de Bizum.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar los senegaleses que han atendido tienen dientes fuertes, grandes, con buen esmalte y, en general, sanos, más que aquí. Laura y Sara lo explican por la dieta que consumen, donde hay menos compuestos químicos y alimentos procesados que en las sociedades occidentales, y sobre todo menos azúcar, por lo que se dan menos casos de caries.

«Ellos apenas usan cepillo de dientes, allí utilizan un remedio natural, se limpian con el palo de las ramas de un árbol, que se llama en árabe miswak», explica Laura. «Los dentistas son de pago, y están en las capitales, así que no van y lo que tienen es falta de limpieza, pero apenas hemos visto casos graves», apunta Sara.

En cada expedición atienden a unos 250 pacientes, por lo que calculan que hasta la fecha se habrán beneficiado de sus servicios más de mil personas, de todas las edades. Las principales intervenciones son extracciones y empastes. Básicamente, paliar el dolor.

Lógicamente, no pueden hacer un seguimiento de los pacientes. No obstante, el siguiente paso que les gustaría dar es implantar prótesis. En el ambulatorio han dejado material para no cargar tanto peso en los próximos viajes.

Los atienden en dos fases. En primer lugar les hacen una limpieza de boca, y después pasan a la consulta de Sara, la doctora. También observan que, quizá por sus duras condiciones de vida, «tienen un umbral de dolor más alto que aquí, aguantan más».