Plena temporada Llenazo en la playa cuando aún no es ni junio

No es julio, tampoco agosto, ni siquiera junio, pero se le parece. Es la mejor forma de resumir el espectacular aspecto que presentaba ayer la playa de Gandia. Miles de bañistas de todas las edades, con sus sombrillas y todos los aperos necesarios para disfrutar del mar, llenaban ayer todo el litoral gandiense y no dudaban incluso en bañarse. No solo la arena presentaba buen aspecto. El paseo marítimo era un ir y venir de personas, la mayoría de fuera de la ciudad, que disfrutaban de una espectacular jornada.