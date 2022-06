La cervesa artesanal tancarà, el pròxim dissabte, dia 4 de juny, la segona edició de Fira Mercat Gandia. Des d’opcions afruitades i florals, fins a suaus tocs de xocolata o café, la iniciativa porta a la ciutat esta beguda que va més enllà de lo tradicional i pot agradar a tota classe de paladars.

Ho fa, a més, de la mà de comerços com Picaeta Sibarita, Castrum o Beers & Co, que prepararàn tapes perquè el públic puga gaudir d’una completa experiencia culinaria. Si bé cada expositor posarà uns preus per a la degustació i venda de productes, els visitants podran llogar un got per un euro que recuperaran sempre que el tornen.

La regidora de Comerç, Vicenta Ferrer, ha fet èmfasi en el suport que Fira Mercat dona «al comerç de proximitat», ja que gran part dels negocis participants són locals.

La Fira podrà visitar-se de19 a 21.30 hores del dijous i de 11.30 a 14.30 i de 18.00 a 21.30 hores el divendres i el dissabte.