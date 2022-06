Amb motiu del XXV aniversari de la Declaració Universal dels Drets Sexuals, feta a València, el claustre de la Biblioteca Central de Gandia inaugurarà, a les 19 hores del pròxim 7 de juny, l’exposició «Drets sexuals...».

Organitzada per la regidoria d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives i la regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables, la mostra respon a la necessitat de fer activitats que promoguen la salut sexual i el respecte cap a tot el món independent de la seua orientació.

«S’ha d’aconseguir que totes les persones estiguen lliures d’estigma, discriminació, abús, coerció o violència sexual», senyala l’edil de Polítiques Saludables, Liduvina Gil. Per complir este propòsit, es portaran a terme accions a banda de l’exposició. A les 19.30 hores de la mateixa jornada tindrà lloc, al saló d’actes de la Biblioteca, la conferència «Salut sexual, drets i plaer», a càrrec del sexòleg valencià Vicent Bataller.

A més, a les 19.30 hores del pròxim 20 de juny, Bataller i la sexòloga i coordinadora de l’exposició, Araceli Caballero, realitzaran un taller d’autoerotisme, plaer i qualitat de vida a la Casa de la Cultura. Per a assistir caldrà inscriure’s amb anterioritat.

El projecte, explica Caballero, té l’objectiu d’ensenyar a la gent tot el que s’ha aconseguit fins ara així com el recorregut que queda per fer. «Fomentem la sexualitat perquè es visca més enllà del sexe i s’enfoque en la cerca del plaer», destaca per altre costat la coordinadora.