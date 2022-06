«La Otra» actua al cicle Marquesa Concerts de Gandia

El cicle Marquesa Concerts continua a les 22.30 hores de demà dissabte, 4 de juny, amb l’actuació d’Isabel Casanova, més coneguda com «La Otra». El concert serà al jardí de la Casa de la Cultura de Gandia a càrrec d’esta jove cantautora madrilenya i del seu grup, conformat pel bateria Pablo Levín, el guitarrista Román García Sánchez, la baixista Paula Cánovas i la teclista Elena Cortés.

«Vaig començar a escriure per necessitat en ocasió d’alguna crisi de solitud», explica l’artista, que destaca per tindre una dolça veu que combina amb una barreja d’influències que van des dels grans clàssics llatinoamericans fins al rap, passant per molts altres gèneres de música negra.

El compromís és, també, una de les característiques de la cantant, que no té por a incloure una mirada irònica i crítica a les seues cançons. «La Otra» acumula ja més de 600 concerts entre espais autogestionats, locals i festivals de tota Espanya com el « Barnasants», el «Bioritme» o el «Rabolagartija». A esta experiència, cal sumar-li les gires internacionals a Portugal, Mèxic, Uruguai, Argentina, Xile i Colòmbia.

La seua trajectòria musical va començar a 2011 i ja ha publicat tres discos: «Pa’fuera y pa’dentro», «Creciendo» i la seua obra més recent, «Incendio», que va traure a 2021.

L’entrada del concert costa 10 euros si és normal i 8 € si és reduïda. La pròxima actuació del Marquesa Concerts serà el 8 de juny a càrrec del reconegut grup «No me pises que llevo chanclas».