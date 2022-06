«Debemos explotar nuestro talento ofensivo ante un rival que trabaja muy bien en defensa»

Mañana puede ser un gran día. En Quart de Poblet se podría vivir el gran sueño del ascenso del CF Gandia en el año de su 75 aniversario. Sería el colofón a una gran temporada poder subir a tercera RFEF, es decir, retornar a la categoría nacional.

Pero la tarea no va a ser nada fácil. El rival es el CD Buñol, el equipo que menos goles ha encajado de los 80 de toda la regional preferente. Únicamente 13 goles en contra en 30 partidos.

El entrenador del CF Gandia, Adrián Ferrandis, es el primero en destacar las virtudes del oponente: «veo un partido muy complicado ante un rival que nos dejará muy pocas alternativas ofensivas. Junta muy bien las líneas, hace un trabajo defensivo excelente con futbolistas muy experimentados en categorías superiores que saben manejar los tiempos del partido. Sabemos que será un partido largo, en el que tenemos que tener calma, la mente muy fría porque ellos hacen un juego muy lento con transiciones muy rápidas, en las que sí que son letales y a balón parado son un equipo fortísimo».

Insiste el técnico gandiense en que el CD Buñol «es un equipo defensivamente muy bien trabajado, que acumula muchos futbolistas por detrás del balón, que cierran espacios interiores, que te imposibilitan avanzar con el balón por las barreras humanas que forman. Ya no se trata de que encajen pocos goles, es que crear alguna ocasión de gol al CD Buñol es muy complicado».

La clave

Para Ferrandis, «la clave está en que no nos metan gol. Siempre que nosotros no encajemos vamos a estar más cerca de ganar que de perder. Ellos son un equipo que encaja poco y por tanto si te marcan te pueden castigar mucho. Por el contrario, nosotros somos un equipo que con el talento ofensivo que tenemos podemos materializar algún gol».

Destaca Ferrandis que «el secreto del CF Gandia durante toda la temporada ha sido el bloque, ha sido la unión. Como bien dicen los números, no hemos tenido ningún goleador nato sino que los goles están muy repartidos porque somos un equipo que trabaja en común todas las facetas del juego, tanto ofensivas como defensivas, y en este partido no va a ser diferente. Tenemos que ser el bloque que somos, fijarnos en el rival para encontrar sus puntos débiles y tener claro cuáles son sus puntos fuertes, pero sobre todo explotar nuestras virtudes, que creo que no son pocas».

Sobre jugarse el ascenso en una final a partido único, el preparador comenta que «es lo que hay. El margen de error es menor y es un hecho sobre el que estamos trabajando mentalmente durante esta semana. No nos tenemos que presionar por pensar en que no vamos a tener una segunda oportunidad, pero si tener el convencimiento de que no podemos cometer errores».

El escudo en el corazón

Ferrandis espera el apoyo de la afición gandiense «después de la comunión que tuvimos la semana pasada. Estoy convencido de que va a responder y no vamos a estar solos», añadiendo que «además, la plantilla está muy motivada. No hay que olvidar que gran parte de la plantilla es de la Safor, y llevan el escudo del CF Gandia en el corazón. Para ellos es mucho más que un partido, muchos han sido profesionales y aún así dicen que están viviendo los momentos más emotivos de su carrera. Todos tenemos una ilusión tremenda, sabemos la responsabilidad que tenemos, al club que representamos y en la situación que nos encontramos. Estamos muy ilusionados y preparados para conseguir el ascenso».