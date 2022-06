L’humor de Leo Bassi tanca demà la temporada al Teatre del Raval de Gandia

El Teatre del Raval de Gandia tancarà la temporada, a les 20 hores de demà dissabte, 4 de juny, amb l’actuació de l’internacional humorista Leo Bassi. L’espectacle «70», forma part del Cicle d’Humor, que és ja tot un clàssic a la sala i compta, enguany, amb una única actuació.

L’obra fa un repàs a l’extensa trajectòria de l’actor, conegut mundialment per les seues extravagàncies i provocacions que li han donat el títol de «l’últim bufó». Descendent d’un antic llinatge de comediants i pallassos de diferents parts d’Europa, Bassi ha heretat habilitats com el malabarisme i l’humor, que combina amb un esperit llibertari, irreverent i cosmopolita per portar al públic l’essència del món del circ del segle XIX.

«Arribar a tindre 70 anys no entrava als meus plans», explica Bassi. En contra del que pensava, ha aconseguit complir-los i ho celebra amb el seu nou show, que presentarà a Gandia com a estrena a la Comunitat Valenciana.

Trobant-se en un moment particularment creatiu que dona fruits com esta actuació, diu que no pensa jubilar-se en un futur pròxim perquè té «més ganes que mai de provocar». A esta edat, comenta, «ja no necessites preocupar-te de res, ja no tinc res a perdre!».

Les entrades poden adquirir-se de manera anticipada a la pàgina web del Teatre per 20 euros o en taquilla per 25 €.