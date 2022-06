«Meohadim» du la dansa a la primavera del Serrano de Gandia

La primavera del Teatre Serrano segueix, demà dissabte, la seua programació amb l’espectacle «Meohadim», a càrrec del coreògraf Jacob Gómez. L’actuació comença a les 20 hores a la sala B i oferirà als espectadors la història de les cinc germanes de l’autor.

Blanca Tolsá, Helena Hernáez, Julia Sanz, Lara Misó i Berta Martí són les intèrprets que mostraran al públic com és possible que una mateixa educació derive en diferents maneres d’entendre la vida. L’escenari acull, d’esta manera, a cinc germanes que conten les seues vivències mitjançant la música, les veus i el moviment. Amb l’acompanyament de la música, composada per Sergio Gassman, l’espectacle va nàixer a 2019 a Barcelona i, des de la seua estrena, ha anat viatjant per tot el país i ha rebut el Premi del Públic a la gala de finalistes del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona.

El creador i director de l’obra es va formar al Conservatori Professional de Dansa de València i a l’Institut del Teatre de Barcelona. Va començar a dedicar-se al ball professional en la capital catalana a 2014 i es traslladà a Alemanya per actuar al teatre Pforzheim i al teatre Bielefeld. A 2018, es va unir a la companyia «Kibbutz Contemporany Dance Company» i hui en dia, és ell qui idea els seus propis espectacles.

Les entrades per vore a les ballarines en acció tenen un preu de 8 euros i de 6 si són reduïdes. Es poden adquirir a la Casa de la Marquesa, a la web d’Instaticket o la taquilla del Teatre, una hora abans del començament.