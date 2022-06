Els jòvens i el seu futur

Cada any, quan acaba el curs escolar, s’hi produïx una iniciació a la majoria d’edat dels estudiants que ja són batxillers. És el moment de les proves que cal superar per a poder integrar-se en la tribu, en la universitat i, més avant, en el relliscós món del treball. En el cas dels romans, amb el seu «cursus honorum», ho tenien ben clar si volien anar pujant en l’escala social i política i arribar a la categoria senatorial, sempre que en l’inici de la cursa comptaren amb una família benestant i amb els contactes adequats. Allò de la meritocràcia encara no hi havia arribat. Tampoc havia arribat aquell eslògan que predica que si vols, ho pots fer tot, que és l’explicitació més extrema de l’individualisme que no reconeix el caràcter social de la condició humana.

Entre nosaltres, a cavall dels segles XIX i XX, l’ordenació dels estudis era ben definida: els xiquets podien fer una primària de quatre anys i després, en algun cas, continuar la secundària i els estudis superiors. Les xiquetes a penes tenien oportunitats per a avançar en la seua formació. Després de l’escola començava el treball, normalment de llaurador amb el pare o d’algun ofici, amb la família o en un altre taller com a aprenent. Tret de si emigraven o anaven «a servir al rei», ja no eixien del poble. Una dotzena de jòvens, cada any, accedien als estudis superiors. La carrera de Dret permetia, a més de ser advocat, una correcta administració del patrimoni familiar i, en algun cas, fer un poc de política local o dedicar-se a la Magistratura. També, per diversos camins, hi havia algú que entrava en l’exèrcit, amb les seues possibilitats d’ascens en les guerres colonials o africanes. Algun també, quasi sempre per tradició familiar, optava per la Medicina. Una via ben important eren els estudis eclesiàstics, que permetien arribar a l’ordenació sacerdotal i així començar un llarg camí d’ascens per diverses parròquies, des de les rurals a les urbanes, o a algun càrrec més elevat.

A la nostra ciutat tenim exemples d’estos diversos estudis. Advocats com els germans Josep i Jesús Fluixà, que a Madrid, a més d’estudiar, van tindre contactes amb alguns membres de la Generació del 98, com Pío Baroja i Azorín, als quals van acompanyar en la peregrinació a la tomba de Mariano José de Larra, el 13 de febrer de 1901. Magistrats com Eduard Gómez Mazparrota, resident a Alacant, amic de joventut de Vicent W. Querol, amb certa afició per la poesia, sempre enyoradís de Gandia i el seu passat. Militars com el general Rafael Ripoll Cabrera, que retornà a Gandia, on va ser designat alcalde en l’època de la dictadura de Primo de Rivera. Eclesiàstics com el cardenal Benet Sanz i Forés, ben conegut per haver estat arquebisbe de Sevilla, Joan Morell, canonge de la catedral de Terol, i Andreu Noguera, ardiaca de la catedral de Tortosa. Encara que quasi tots van exercir les seues activitats en altres poblacions, van continuar els seus vincles amb la ciutat nadiua, amb gestions que la beneficiaren o amb les cartes de recomanació per a familiars i amics, imprescindibles per a qualsevol gestió i fins i tot per a presentar-se als exàmens universitaris, d’acord amb l’estés clientelisme d’aquella època, que encara no s’ha extingit del tot.

A hores d’ara la situació ha canviat totalment. Les possibilitats d’estudiar són molt grans per a xics i xiques, i també la mobilitat dels nous professionals s’ha assumit amb normalitat, de tal manera que un bon grapat dels nostres jòvens ja treballen a Europa o als Estats Units. El dinamisme de la societat actual així ho reclama i perdre de vista el campanar de la Seu ja no és un drama.

L’aïllament cultural d’altres èpoques s’ha superat, però també comencem a experimentar un cert dèficit de pes intel·lectual i científic en el nostre context més immediat, ben perceptible en la quasi total absència d’un debat d’idees i propostes sobre els nostres problemes col·lectius. Un debat, evidentment, ben divers del polític, també tan necessari per la urgència dels problemes més peremptoris dels ciutadans.

D’altra banda, en la tensió entre allò que és global o universal i la dimensió local, a més de ser enriquidora, no s’hi pot oblidar que la realitat immediata és un útil banc de proves d’aquelles teories més obertes i generals que necessiten una constatació de la seua viabilitat i eficàcia en el terreny concret de la vida quotidiana. No hauria de ser excloent el treball dels jóvens en àmbits internacionals i la dedicació d’altres jòvens que, des d’on s’han format, aspiren a donar consistència professional a la societat i a obrir-li expectatives de futur. Aconseguir, en esta qüestió, un cert equilibri entre uns i altres ja no és una decisió personal, sinó una opció de tota la societat.