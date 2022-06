El ‘coworking’ llega a Gandia

Gandia no es ajena a las nuevas tendencias que se están produciendo en el mercado laboral. A la capital de la Safor también ha llegado el «coworking». El término en inglés define a un mismo espacio que comparten profesionales de diferentes sectores, con zonas comunes para celebrar reuniones, eventos, comer o tomar café, e incluso compartir sinergias entre ellos. Cada uno tiene su propio espacio independiente para trabajar, con conexión a internet y mobiliario de oficina.

A su vez, está gestionado por una persona o empresa que alquila estas instalaciones y servicios, por días, semanas o meses, y vela porque estén a gusto en ese lugar.

Por tanto, se trata de un concepto que va más allá del mero alquiler de despachos, y también es un paso más elaborado que los primeros cibercafés, a los que también acudían este tipo de trabajadores o nómadas digitales para hacer gestiones.

Al alquilar este espacio el «coworker» se despreocupa de otros gastos corrientes como la luz, el agua, el servicio de limpieza, o la seguridad, impresión de documentos, y por supuesto internet, por cable o por wifi, que están incluidos en la tarifa. Además, puede poner su domicilio fiscal allí, y separar mejor su vida empresarial de la personal.

También suelen ofrecer teléfono fijo con número propio, taquillas y un lugar para aparcar la bicicleta o el patinete eléctrico. El acceso es libre durante el tiempo que se contrata el servicio, y a cualquier hora, por lo que no es necesario que haya un conserje o un recepcionista de manera permanente. En Gandia hay al menos tres «coworkings», el más antiguo se abrió hace tres años. Son Coworking Gandia, en la avenida de València; Generador d’Idees, al final del paseo de les Germanies; y República Argentina, 42, en dirección del mismo nombre. A este último acuden, entre otros, Salva Faus y Oksana Gulias.

Aunque vive solo y podría teletrabajar desde su casa, Salva se decantó por el «coworking» hace un par de meses, sobre todo para no sentirse tan aislado. «Además, es una manera de marcarse un horario, y no teletrabajar a todas horas». También valora que haya una sala de reuniones y un proyector, que en su casa no tendría. Trabaja en una agencia organizando viajes turísticos.

Oksana es ucraniana, llegó desde Kiev con su hija en febrero, una semana después de comenzar la invasión rusa. Comenta que en Kiev, una capital con 3 millones de habitantes, ya era habitual esta fórmula del «coworking», por eso la buscó cuando llegó a Gandia. Aprovecha las horas que su hija está en el colegio para teletrabajar desde allí. Con un inglés muy fluido, dirige proyectos para una empresa de telecomunicaciones con sede en Reino Unido que tiene clientes en todo el mundo. «El trabajo que hacía en Kiev lo puedo hacer exactamente igual desde aquí», señala.

A las facilidades que dan estas empresas para el «coworking» también hay que añadir el atractivo, nada desdeñable, que resulta trabajar en Gandia, por su importancia como plaza comercial y destino turístico.

Las desventajas del «cowor-king» quizá sean la menor privacidad a la hora de hacer llamadas, u ofrecer una imagen corporativa más débil, por el hecho de no tener una oficina propia, aunque es un modelo que conforme se va expandiendo tiene menos connotaciones negativas.