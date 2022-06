Curs de prevenció i detecció del suïcidi per a professionals

La regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables de Gandia i l’Unitat de Conductes Adictives, ha posat en marxa una formació avançada en prevenció, detecció i intervenció del suïcidi que comença dimarts, dia 7 de juny .

El curs està destinat a tot el personal professional que treballa tant a l’Ajuntament com entre la població, i tindrà lloc tots els dimarts del mes de juny en horari de 11 a 14 h, sent la formació completa d’una durada de 12 hores.

La iniciativa permetrà que, entre altres, els psicòlegs, bombers o policies de la ciutat estiguen capacitats per fer campanyes preventives o de sensibilització, així com per manejar situacions de risc.

«La persona que es suïcida o ho intenta no vol morir, vol deixar de patir», explica Liduvina Gil, regidora de Sanitat i Polítiques Saludables. L’edil posa èmfasi, a més, en les 440 persones que es llevaren la vida en 2020, xifra que demostra la rellevància del problema.