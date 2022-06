Doble Fill Adoptiu per a un referent de la religió, la cultura i el valencianisme

Mossén Josep Escrivà Gregori, un sacerdot jubilat que des de fa temps comença cada dia treballant al seu bancal, on conrea hortalisses, va ser distingit la nit de divendres amb el títol de Fill Adoptiu de Beniarjó, concedit, de forma unànime, pel ple de la Corporació Muncipal. Això ja suposa un fet relevant, però encara ho és més quan representa que és la segona vegada que passa: en abril del 2007 va ser l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna el que el va elevar a l’honor de Fill Adoptiu en una decisió que va impulsar l’aleshores alcalde, Eugenio Pérez.

Josep Escrivà és, entre moltes altres coses, un personatge singular de la comarca de la Safor que ha deixat solatge per allà on ha passat i que, a més d’acomplir la missió religiosa que li corresponia i se li encomanava, ha impulsat la cultura i el valencianisme. La cultura a través de les actuacions materials i de la constitució i impuls d’entitats que han donat fruits. Del valencianisme perquè, en un àmbit tan castellanitzat com el de l’Església Catòlica valenciana, ell ha estat una de les dignes excepcions en mantenir-se ferm a l’hora de traslladar sempre la Paraula de Déu en la llengua del poble.

Josep Escrivà, nascut a Bellreguard el 1945, va ser ordenat sacerdot el 1972 i se’n va anar a la parròquia de Santa Maria d’Ontinyent, el seu primer destí. Quatre anys després va ser traslladat als municipis d’Otos i Beniatjar, també a la comarca de la Vall d’Albaida, compaginant la litúrgia i les activitats parroquials amb les classes de religió que impartia a l’institut Josep Segrelles d’Albaida. Després d’un pas fugaç per la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Carcaixent va arribar la primera destinació de molt llarga durada, Beniarjó, el poble que anit el va nomenar Fill Adoptiu.

Allà, a la pàtria d’Ausiàs March, va rebre una església de Sant Joan Baptista en una situació molt precària, i seua va ser la tasca de dignificar el temple. En eixa funció cal destacar les grans pintures murals de l’altar, on el mateix Ausiàs March hi figura, que van ser realitzades per Horacio Silva, ajudat per Andrés Mellado, sobre una idea de Joaquín Michavila.

A més d’això, a Beniarjó no només va col·laborar en la institució del Premi de Poesia Senyoriu d’Ausiàs March, que va arrancar el 1980, sinó que també va impulsar la creació de la banda de música, que du el nom del mateix poeta, o la recuperació de les festes patronals del mes de setembre. Tot això, compaginat amb la impartició de classes de religió.

El 1993, després de dos anys formant-se en Teologia a Salamanca, mossén Josep Escrivà és destinat a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Tavernes de la Valldigna, on va estar dèsset anys, fins al 2010, quan ja es va haver de jubilar, en part per alguns problemes de salut.

El sacerdot, que ara col·labora amb Vicent Maria Sarrió en les parròquies de Palma, Ador, Vilallonga, Potries i Beniarjó, recorda que va introduir el Cant de la Sibil·la a les esglésies de Tavernes i de Potries.

«Això de la litúrgia en valencià m’ha portat molts maldecaps», diu el sacerdot quan recorda que, efectivament, algunes persones trobaven «estrany» que la llengua pròpia estiguera present als altars i a les celebracions més solemnes. Però, siga com siga, ell sempre ha mantigut la mateixa actitud, de respecte i de fermesa a l’hora de fer «normal» el valencià en l’Església valenciana, fins i tot en aquells «temps difícils» en què no faltaven insults i desqualificacions als qui defensaven l’ús de la llengua pròpia en tots els àmbits. A dins de l’Església de Beniarjó encara hi ha una placa que recorda i agraïx a mossén Josep Escrivà haver donat eixe pas.

Justament enguany fa les Noces d’Or de rector. Cinquanta anys de l’ordenació sacerdotal d’un personatge singular, fill de Bellreguard i Fill Adoptiu de Beniarjó i de Tavernes de la Valldigna. Volgut i estimat per moltes de les persones amb qui ha compartit tants anys, tantes batalles i tantes experiències.