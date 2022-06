Pendiente de las negociaciones para asumir más competencias

El mayor presupuesto de la historia de la Mancomunitat de la Safor, lo que equivale a decir que ha ganado en relevancia institucional en esta comarca, se produce, precisamente, en un momento de incertidumbre sobre su futuro.

Y todo a costa de que un ayuntamiento, el de Ròtova, pueda aprobar los nuevos estatutos de la Mancomunitat que ya han sido ratificados en los otros 30 municipios de la comarca.

Cuando eso ocurra, como todos desean, la Mancomunitat pasará a la categoría de «territorial» y, en virtud de la ley aprobada por la Generalitat Valenciana, podrá asumir nuevas competencias y funciones. Como primer paso, obtendría para este año una ayuda de la Generalitat que rondaría el medio millón de euros.

El problema en Ròtova, como publicó este periódico, es solo en clave interna. Allí el Gobierno local de Compromís se rompió con dos concejales que abandonaron el grupo y, desde entonces, resulta casi imposible aprobar la gestión municipal por procedimientos ordinarios.

En ese sentido, los dos concejales No Adscritos, más los tres del Grupo Popular, exigen al alcalde de Compromís la adopción de varias medidas de transparencia y participación en los asuntos públicos para poder aprobar los nuevos estatutos de la Mancomunitat y entrar en fase de normalización de la Corporación Municipal.

Según señalan varias personas consultadas por este periódico, todo está pendiente de que se lleve a cabo una negociación para determinar si hay o no acuerdo entre el PP, los dos concejales No Adscritos y Compromís. Si es así, la Mancomunitat pasará a ser «territorial». Si no, habrá que esperar al menos hasta después de las elecciones municipales del año que viene.