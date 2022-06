REALIDADES Y POSVERDADES

La certeza de que vivimos en la era de la posverdad no deriva tanto de la asimilación de sesudos estudios sobre el tema (y se han publicado bastantes) como del hecho asombroso de que el término «posverdad» fuese aceptado rápidamente hace ya cuatro años por una de las instituciones más lentas de Occidente, la RAE, que lo define así: «Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales». La posverdad venía cargada de futuro ecuménico y los académicos de la RAE supieron cazar al vuelo el nuevo espíritu de los tiempos antes de volver a dormitar en sus sillones. Sin embargo, en la definición normativa se echa de menos algo esencial: el origen y uso predominantemente reaccionarios de esa «distorsión deliberada», que desde luego nadie aplica en la vida ordinaria. En la vida ordinaria negar continuamente las evidencias provoca la urgente intervención de los facultativos y en casos extremos el recurso a las camisas de fuerza, mientras que en política tales chifladuras se han convertido en la antesala del éxito.

Si en sus tiempos de candidato a la alcaldía de Xàtiva, Alfonso Rus prometió llevar «la playa» al término municipal y arrasó en las urnas, y Ayuso barrió en las últimas elecciones de la Comunidad madrileña con un eslogan del mismo crédito, «la libertad», ahora Feijóo comienza a subir en las encuestas con otro por el estilo: «la bajada de impuestos», que es la versión de la playa de Rus pero a lo grande.

Cierto es que el FMI aconseja a los gobiernos que no bajen impuestos, pero más cierto es que gran parte del electorado ignora qué es el FMI o le importan un bledo sus consejos, como muy bien sabe Feijóo, que no aspira a ampliar los conocimientos del gran público. En realidad, las derechas no organizan ya sus estrategias políticas a partir del principio de realidad, sino empleando a fondo las técnicas de la posverdad, como ha quedado ampliamente demostrado en democracias que hasta ayer parecían a salvo de charlatanes y vendedores de crecepelo.

La novedad de ese fenómeno es que combina las tesis señaladas por Albert O. Hirschman en su famoso ensayo Retóricas de la intransigencia con la exaltación y práctica de un nuevo oscurantismo democrático que solo puede triunfar sobre las ruinas de la deliberación racional, la información solvente y la verdad factual.

La verdad factual es que ha bajado el paro y el oscurantismo es negarlo sin pestañear. La verdad factual es que España es uno de los países de la zona euro con menor presión fiscal, y el oscurantismo es ocultar el dato poniendo cara de póker.

Sostenía Hirschman que la tradicional oposición conservadora a cualquier idea de progreso de carácter político, económico o social, se basaba en tres tesis recurrentes: la tesis de la perversidad (cualquier cambio crea efectos contraproducentes y empeora las cosas), la tesis de la futilidad (las tentativas transformadoras son inútiles porque no cuajan) y la tesis del riesgo (las reformas son demasiado costosas y sería insensato asumirlas). Si la derecha española ha reproducido, de Fraga a Casado y con los aspavientos habituales, el argumentario inmovilista señalado por Hirschman oponiéndose a todas las leyes progresistas que van desde la del divorcio de Suárez y la del aborto de González hasta la de la reforma laboral del gobierno de Sánchez, hoy los discursos reaccionarios, favorecidos por las rampantes estrategias «fake» consagradas en las urnas en numerosos países, pueden prescindir tranquilamente hasta de los hechos.

Incluso a escala local puede comprobarse hasta dónde han llegado las infatigables tropas de la posverdad: cuando la realidad les resulta especialmente incómoda construyen artificialmente otra a medida de sus intereses con la misma frescura con la que Trump reivindicaba los «hechos alternativos». Solo por esa razón Víctor Soler ha podido poner en marcha la campaña «agitprop» de «La Gandia real», como si el líder del PP no hubiese formado parte en lugar destacado del gobierno que provocó el «crash» económico de la ciudad, como si hasta hoy hubiese vivido en Ciudad Real.

En la vida corriente –empezando por la de las empresas- ese sentido de la realidad sería inadmisible, pero en política ofrece actualmente las más prometedoras perspectivas. Si los embustes del gobierno de Aznar sobre los atentados del 11-M le costaron las elecciones a su partido, hoy el vigía que descubrió las armas de destrucción masiva de Irak parece un precursor de la posverdad, un hombre adelantado a su tiempo.

La simplicidad de lo falso frente a la complejidad de lo real permite normalizar los más falaces discursos frente a los hechos, liquidar definitivamente la idea de responsabilidad de la práctica política y avanzar hacia un horizonte en el que los debates públicos ya no tengan sentido.

Hace un par de semanas, Salvador Gregori, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, publicaba un largo artículo en estas mismas páginas sobre el mito de «la bajada de impuestos», que acompañaba con profusión de gráficos y referencias, y que arrojaba luz sobre las enormes diferencias, de anchura y profundidad, existentes entre la izquierda y la derecha locales al abordar cuestiones de interés general.

Pues ni remotamente cabe imaginar que el artículo del concejal de Hacienda merezca una réplica razonada del mismo nivel y esfuerzo por parte de quienes se postulan como alternativa de gobierno y se limitan a repetir la nueva consigna del partido sobre la «bajada de impuestos» sin aportar a la calidad del debate público más que una serie de muletillas y frases trilladas destinadas a reventar cualquier vislumbre de discusión racional o de utilidad para los ciudadanos. De lo que se deduce que el PP de Soler no está en la realidad, sino en la intransigente posverdad, que es como una invitación a estar en Babia, y sin duda el peor lugar para vivir.