Benirredrà El veïnat disfruta de la iniciativa «Música al carrer»

Este dissabte pasat, 4 de juny, va tenir lloc al municipi de Benirredrà la iniciativa «Música al carrer», organitzada per la Societat Musical de Benirredrà. El veïnat va poder gaudir de la música en diversos punts del poble. Els músics Van estar acompanyats per l’alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco i la regidora Vicky Bordes. L’Ajuntament de Benirredrà vol donar públicament les gràcies a totes i tots per fer-ho possible. Dalt, un grup de xiques de la banda.