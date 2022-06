Una Fira de Fires cultural, festiva, gastronòmica i agrícola a Oliva

La Fira de Fires torna enguany a Oliva amb una programació molt treballada que aglutina huit zones dedicades a la gastronomia, als jocs infantils, a l’agricultura, a les atraccions, a la cultura, a la música i a les vesprades. La programació arrancarà el divendres, 17 de juny i conclourà el diumenge 19 del mateix mes. L’objectiu es que tota la ciutadania siga partícip de les festes.

Des de les regidories implicades en l’organització s’ha pretés dinamitzar molts barris de la ciutat i aconseguint que tot el passeig d’Oliva estiga cobert per paradetes, zones culturals, artesania, diversió i agricultura.

La Fira al Ras s’ubicarà al Parc de l’Estació i comptarà amb actuacions en directe de grups, balladors i cantants d’Oliva, de la comarca i de pobles valencians, entre ells Pep Gimeno «Botifarra» o el grup «Auxili». A més, acollirà la festa d’inauguració el divendres, 17 de juny a les 19 hores.

Com a novetat en 2022, els xiquets i xiquetes comptaran amb una zona de jocs de fusta i unflables i espectacles infantils. S’ubicarà al passeig de Lluís Vives, zona d’Oliva on viuen moltes famílies i és molt concorreguda per xiquets, xiquetes, pares i mares.

La fira pica-pica comptarà amb actuacions en directe de grups musicals locals i comarcals. Estarà al sector 15 d’Oliva, on es troben molts bars i restaurants de la localitat. I l’objectiu és oferir espectacles musicals mentre els veïns i veïnes gaudeixen de la gastronomia dels bars de la zona.

La Fira d’Atraccions al sector 15, a la part del Conservatori de Música, comptarà amb atraccions per a xiquets i xiquetes. També hi haurà dies específics sense soroll i amb aquesta iniciativa es potencia l’assistència de xiquetes i xiquetes amb Trastorn d’Espectre Autista. Com no, també hi haura un dia amb preus reduïts.

La Fira Cultural comptarà amb botiguetes, presentacions i signatura de llibres i música en directe. Es pretén promocionar els comerços, escriptors i artistes locals i valencians. S’ubicarà al passeig de Jaume I, en la zona de la Casa de la Festa.

La Fira de Fires també comptarà amb una zona dedicada a la gastronomia local, de la mà de 16 associacions. S’ubicarà en la part central del passeig, davant del Mercat Municipal i romandrà oberta tot el cap de setmana.

Per una altra banda i després de molts anys sense estar presents, els agricultors i comerços locals de proximitat seran una de les novetats i també oferiran xerrades i els seus productes a la Fira de Fires. Les seues activitats s’ubicaran al passeig de Gregori Maians.

La Fira d’Artesania també estarà present a la Fira de Fires d’Oliva, on els veïns i veïnes podran gaudir d’un campament romà, d’una escola de gladiadors, artesania, alimentació, restauració, tallers.

En la presentació de la Fira de Fires, la regidora de Festes, Yolanda Navarro, ha explicat que s’ha realitzat un gran treball per oferir una programació variada i apta per a tots els públics. «A més, s’ha buscat potenciar i donar oportunitats a escriptors, autors, cantants, grups i associacions locals. Volíem que aquesta edició fora un altaveu per a la gent del poble, on tots i totes tingueren el seu espai per promocionar els seus treballs, els seus productes o serveis.

l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, assegura que «des de l’Ajuntament s’ha buscat que s’impliquen tots els sectors productius de la ciutat. Gràcies al treball de les associacions, empresaris i artistes, hem aconseguit que la Fira siga potent i diversa».

Julio Llorca, regidor de Cultura, destaca que la Fira comptarà amb estands oberts perquè els veïns i veïnes puguen gaudir de la cultura local i comarcal.

Per la seua banda, Miquel Doménech, regidor d’Agricultura apunta que aquesta fira també es presentarà el logo «El Rebost» dedicada a productes de la terra d’Oliva. A més, al Mercat de la Terra es presentarà el Pla Estratègic d’Oliva que marcarà les línies de treball futures.