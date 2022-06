Gandia «Trobada per la Diversitat»

La plaça del Prado de Gandia va acollir dissabte passat, día 4 de juny, la «Trobada per la Diversitat», amb diferents tallers (»Teixint sororitat per al col·lectiu LGTBI+», «Creant famílies diverses», «Maricó-mic», «Jocs per la diversitat» i «Drag Safor»). A més d’un recital del I concurs de poesia LGTBI+ de Clgs i l’actuació de la Lesbiana Banda València. CLGS Lgtbi+ Safor Valldigna i Lesbiana. També hi va estar present la regidora d’Igualtat, Diversitat I Polítiques Inclusives de Gandia, Juana Navarro.