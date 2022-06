El curso de las obras más deseadas del Edificant

Solo unos días y llegará el momento de cerrar libros y cuadernos y guardarlos en las cajas donde se encuentran los anteriores. En las aulas se instalará la tranquilidad y dejará de escucharse el griterío y alboroto de los niños y las niñas y de los estuches empezarán a desaparecer los lápices rotos o muy pequeños por las veces que han sido afilados.

Llega el final de un curso que, en la comarca de la Safor, ha sido el de los históricos proyectos del Pla Edificant. Porque, a lo largo de estos meses, han arrancado las obras de este programa de modernización y mejora de infraestructuras educativas puesto en marcha a principios de la pasada legislatura por parte de la Conselleria de Educación, entonces en manos de Vicent Marzà.

En la ciudad de Gandia, por ejemplo, están en funcionamiento, desde el pasado mes de enero, las obras del IES Ausiàs March. Debían haber arrancado mucho antes, a principio de curso, pero, como ya publicó este periódico en su día, la primera adjudicataria renunció ejecutar el proyecto debido al encarecimiento de los materiales e incluso la dificultad de recibir los suministros por los efectos de la pandemia.

Fue en septiembre pero el Ayuntamiento de Gandia actuó de forma rápida y enseguida puso en marcha una nueva licitación que se resolvió el pasado mes de enero, con la adjudicación a la empresa ECSA Obra Pública y Civil SL, que la ejecutará por un importe de algo más de 7,2 millones.

Las obras consisten en la remodelación integral del aulario existente hasta el momento y una ampliación que se levantará en el solar del antiguo cine Bulevar, adquirido hace muchos años por el ayuntamiento en una operación que tuvo que resolver un juzgado por la denuncia que interpusieron los propietarios.

En barracones todo el curso

Sus más de 600 estudiantes se encuentran en los barracones instalados junto al Museu Faller desde principios de curso y tendrán que continuar allí más de los previsto debido a ese contratiempo.

Este era uno de los proyectos más demandados y necesarios, puesto que el centro sufría desde hacía décadas importantes deficiencias, falta de espacio y carencias que hacían que estudiar entre sus cuatro paredes fuera muy complicado. De hecho, las familias llevaban años luchando por lograr la remodelación integral y ampliación del centro.

En lo que hasta hace unas semanas era el aulario de primaria del colegio Joan Martorell de Xeraco hoy solo hay escombros y una máquina que, con un imán gigante, retira todas las piezas de hierro para que solo queden los restos rocosos.

El proyecto, que el ayuntamiento y la comunidad educativa llevaba años reivindicando, pasa por unificar, por fin, un centro que vivía una situación casi inexplicable, ya que los niveles de infantil y primaria se encontraban divididos en dos edificios separados entre sí en un kilómetro. Esa distancia era la que tenían que recorrer, por ejemplo, los alumnos y las alumnas que hacían uso el comedor escolar o el inconveniente que tenían que sufrir los que tenían hijos en los dos centros.

Los más pequeños aún acuden a clase en las dependencias construidas en los años 50 y ubicadas en la calle del Consell, y los de primaria en el aulario construido en los 70 y ahora reducido a escombros.

Las obras arrancaban a finales del pasado abril tras meses de gestiones. Los trabajos comportan una inversión de seis millones de euros que permitirán al municipio disponer de todo un clúster educativo, ya que el solar donde se están llevando a cabo las obras se encuentra junto al instituto Montdúver y también allí se construirá en un futuro la «escoleta» municipal para la etapa de 0 a 3 años.

El nuevo colegio tendrá 6 aulas de Infantil de 3 a 5 años y 12 de Primaria, además de un aula adicional, un comedor con cocina propia para 360 alumnos en dos turnos y gimnasio. El plazo de construcción previsto por la Conselleria de Educación es de 20 meses.

El alumnado lleva en las aulas prefabricadas desde las pasadas navidades, ya que se esperaba que las obras arrancaran antes.

15 años en barracones

Una obra que está mucho más avanzada es la del colegio Les Foies, del Grau. De hecho, según confirmaba ayer a Levante-EMV la concejala de Educación, Carmen Fuster, el alumnado de este colegio ya lo estrenará el próximo mes de septiembre, «si no surge ningún imprevisto», señalaba. «Esta semana me he reunido con la directora y ya lo tenemos todo organizado. El departamento de Educación se encargará de todo para que el 1 de septiembre ya empiecen allí», indicaba.

La obra supondrá un coste para las arcas del Consell de 3,5 millones de euros y permitirá que, 15 años después de su fundación, el colegio Les Foies, por fin, tenga un edificio, ya que hasta el momento tan solo existía mediante barracones.

El proyecto integral se redondeará con el cambio de nombre de la calle donde se encuentra el edificio, el único que ha permitido el ayuntamiento dentro del plan de feminización de viales de la ciudad. Así, la calle Ondara pasará a llamarse Milagros Macías del Valle, que fue una maestra vecina del Grau.

Donde están muy contentos es en Palmera. El municipio ya tiene su nuevo aulario listo para estrenar. Estas obras no estaban incluidas en el Pla Edificant, sino que se realizaron directamente con fondos de la Conselleria de Educación. Era otra de las obras deseadas de la comarca, ya que el anterior aulario sufría importantes carencias.

A finales del pasado mes de abril, el ayuntamiento recepcionaba las obras e inmediatamente arrancaba el traslado del alumnado al nuevo espacio. El colegio de Palmera es un Centro Rural Agrupado (CRA), que comparte con Potries y Barx.

Además, a lo largo de este curso también se han llevado a cabo obras de mejora en los colegios Santa Anna y Hort de Palau de Oliva. Sin embargo, en el ayuntamiento están pendientes de tres proyectos de envergadura como son las reformas del Conservatorio Josep Climent, el colegio Alfadalí y el IES Gregori Maians. Las obras de estos centros se han retrasado debido a que el ayuntamiento ha tenido que licitarlas de nuevo al aumentar en casi un 40% el precio inicial. El consistorio ya ha anunciado que es la Conselleria de Educación la que asumirá ese incremento.