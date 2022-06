Un gegant per als cent anys del Palau d’Oliva

Serafí de Centelles, un dels més destacats comtes d’Oliva, ha estat el personatge triat pel departament de Cultura de l’Ajuntament d’esta ciutat per incorporar un nou gegant a les festes de la Safor. L’acte de presentació i de «bateig» de la figura, que és obra dels germans Àlex i Frederic Romaguera, serà diumenge que ve a l’Enginy de Sucre. El fet que s’haja triat al segon comte d’Oliva perquè des d’ara passege i anime festes i actes populars es fonamenta en que Serafí de Centelles va ser un humanista, mecenes, protector de les lletres i les arts, segons ha destacat l’ajuntament.

La creació del gegant s’ha emmarcat en les accions que es van preparar per a commemorar el centenari de la declaració del Palau com a Monument Històric Artístic Nacional, el 1920, el que hui equival a la figura jurídica de Bé d’Interés Cultural (BIC).

L’Ajuntament d’Oliva ha volgut així sumar-se als municipis que en els últims anys han incorporat una tradició molt valenciana, com és la dels gegants i cabuts, alhora que permet recuperar i divulgar al personatge a qui representa, el comte Serafí de Centelles.

Els germans Romaguera, Àlex en la vessant d’escultor i Frederic en la de pintor, han donat vida, en forma de gegants, a personatges molt populars, com al moro Boamit de Potries o al bandoler Jaume el Barbut. Actualment estan treballant en la finalització de cinc cabuts de Vilallonga per a les festes d’octubre i també per a comparses de Tudela o un futur gegant per a una colla gegantera de Tarragona.

Serafí de Centelles ha estat fet al taller dels Romaguera, a Potries, i després l’han portat a l’Aula Maiansiana d’Oliva, on l’estan vestint per a la festa de «bateig» del diumenge que ve. L’acte està previst que comence amb una concentració a les 10.30 del matí, on assistiran gegants i cabuts de la comarca que li retran honors amb els seus balls.

Entre els assistents estaran els grups de cabuts d’Ador, Oliva, Xeresa i Daimús, el Grup de Danses Raval i Vila d’Oliva i els gegants Moro Boamit de Potries, Tirant i Carmesina de Gandia i la Comtessa de l’Alqueria.

Els padrins de la figura seran María Consuelo Morell Morell, coneguda com la Masiana, i Pep Malonda Sanchis, dos persones que sempre han estat lligades a les danses i la música tradicional en la ciutat d’Oliva.

També assistiran les associacions i institucions més importants de la ciutat que rebran l’encàrrec de vetlar per la pervivència del gegant Serafí de Centelles. Es tracta de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, l’Associació Cultural Centelles i Riusech, Colla Sarabanda, Grup de Danses Raval i Vila i el propi Ajuntament.

En acabar l’acte de l’Enginy es realitzarà una cercavila fins al Mercat Municipal on es servirà un vi d’honor per als participants.