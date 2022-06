«Muchas gracias a todos por su apoyo y buena suerte a la nueva directiva»

Vicent Mayol ya es historia en la UD Oliva, tras diez años como directivo de la junta de padres y seis de presidente de la entidad del Camp del Morer. Mayol agradece en una carta de despedida el apoyo de socios y abonados que siempre han sido fieles, a la afición incluyendo a la «brigada azul», así como a los patrocinadores que siempre han apoyado al club, incluso en momentos difíciles de la pandemia. El agradecimiento se extiende también a entrenadores, jugadores, directivos y otras personas involucradas en el día a día del club, reconociendo que han sido años de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación.

El ya expresidente hace una mención especial a su familia y a Pepe Mestre , que ha sido «mi mano derecha y siempre me ha apoyado en este largo camino y el trabajo realizado», añadiendo que durante los últimos años el objetivo ha sido ser competitivos en el plano deportivo y el saneamiento económico. Pido disculpas si en algo me he equivocado, pero siempre he intentado salvaguardar la escuela y el club» para terminar deseándole éxitos a la nueva directiva; «aquí tendréis un aficionado más y todo mi apoyo».

En declaraciones a Levante-EMV, Mayol señala que «mi etapa ha sido, para mí, satisfactoria. El tema de la pandemia ha sido duro porque nadie lo esperaba, pero en general he pasado 6 años muy a gusto, trabajando mucho para llevar al club a lo más alto posible. Esta temporada ha sido complicada, pero en general han sido seis años de mucha satisfacción».

Sobre los efectos del Covid, Mayol comenta que «el primer año fue muy duro porque nos corta la liga en una situación en la que por 1 punto no logramos el ascenso a preferente. La siguiente fue muy complicada porque no sabíamos lo que pasaría y los jugadores estaban desilusionados por todo lo que pasó»

Al preguntarle por la carta de despedida, indica que «la tenía que hacer porque estoy muy agradecido a la gente, aficionados, patrocinadores, a Pepe Mestre y a mi familia».