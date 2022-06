denuncia. El Grupo Municipal del Partido Popular de Gandia denunció ayer que el Gobierno local mantiene las marquesinas de las paradas de la Marina en la primera línea de la playa aunque este servicio de autobús lleve sin pasar por esta zona desde hace más de dos años. Víctor Soler, portavoz popular, considera «inexplicable la dejadez del Gobierno local, que es incapaz incluso de quitar estas marquesinas de la primera línea de playa aunque no se utilicen ni pare en ellas ningún transporte público desde que impusieron la peatonalización total de la zona con aquel proyecto denominado la Morada». A través de una nota de prensa, los populares señalan que «no se entiende qué sentido tiene mantener las marquesinas si hace más de dos años que no pasa por ahí la Marina», y Soler carga contra el Gobierno local porque, según dice, «se trata de un problema de ineptitud y de nulo interés del alcalde socialista por la playa, por los gandienses y por los turistas que nos visitan, que se ríen al ver instaladas estas paradas de la Marina sabiendo que por ahí hace más de dos años que no pasa ni este medio de transporte ni ningún vehículo». El Gobierno local, a través del concejal de Turismo y Playas, Vicent Mascarell, respondió señalando que toma nota de la crítica pero que el ayuntamiento, debido a la situación extraordinaria de la pandemia, mantiene las marquesinas hasta tomar la decisión definitiva de no retornar el tráfico por primera línea.