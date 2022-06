Un proceso complejo que aún no ha arrancado

Salvo sorpresa más que mayúscula, en el PSOE y el PP de Gandia los candidatos que irán en primer lugar de la lista electoral están claros. Se trata de José Manuel Prieto y Víctor Soler. Pero en ese conglomerado que es Compromís Més Gandia Unida, al que todavía se podrían sumar más formaciones nacionalistas y de izquierda, elaborar la lista, incluyendo al candidato a alcalde, es más complicado. Y por eso todavía se desconoce el nombre del hombre o la mujer que asumirá el reto.

El hecho de que sean varios partidos, donde cada uno quiere meter a su representante, y que se deba seguir el criterio de la paridad entre hombres y mujeres no hace fácil la elección, que, además, debe ser ratificada por el conjunto de las formaciones. A no ser que se adelanten los plazos, el debate formal no se abrirá hasta después del verano.