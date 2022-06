dISTINCIÓ HONORÍFICA per a la federació de moros i cristians d’oliva

Dos anys després del parèntesi a què hem estat obligats, tornem. I no ho podem fer d’altra forma que amb l’agraïment a l’Associació Cultural Centelles i Riusech pel guardó que atorga hui a la Festa dels Moros i Cristians d’Oliva. L’objectiu de la Centelles i Riusech és la recuperació i protecció del patrimoni oliver i, per fortuna, ja té un llarg recorregut que esperem que el continue.

Vull entendre que el guardó ho és perquè la Festa és patrimoni i cultura i que comencem a estimar-nos el nostre patrimoni fester. I potser aquest guardó ens espente a tindre més cura del nostre patrimoni (els nostres vestits, la nostra música, la nostra idiosincràsia...).

Potser aquestos dos anys sense la Festa dels Moros i Cristians als carrers ens hagen decebut, però han fet que agarràrem amb més força aquesta mena de qüestions. Si ja hi havia un grup de festers preocupats per la celebració del primer centenari de la Festa, aquesta parada ens ha fet prendre més consciència de descobrir les nostres arrels per a poder tindre una identitat clara. I una de les activitats que es va fer dins del context del centenari va ser la magnífica i grandiosa exposició Un segle de records, distribuïda en quatre edificis històrics i patrimonials; per ordre del recorregut, la Casa de Maians, la torrassa de la Comare, el Museu Etnològic i el recentment recuperat edifici de l’Enginy del Sucre. Certament un encert la recuperació d’espais patrimonials per al futur de la Festa i, lògicament, per a la ciutadania. I a més les mateixes persones que formem part de la Festa vam deixar ben palés en l’enquesta sociològica realitzada que la Festa ha de tindre molts vincles amb el passat històric i cultural. Així ho afirmava el 95% dels enquestats.

Me’n torne a l’exposició, que a més de la gran afluència de visitants en solitari, es van organitzar algunes visites guiades. Recorde que a la Casa de Maians, on es podien observar diferents cartells i portades de llibre de Festes, alguns dels anys 50, era on, quan feia de guia, aprofitava per explicar amb detall les tres etapes i l’evolució actual de la Festa. Tot i que algunes estaven a posteriori, portava impresa la foto famosa de l’Àngel Anunciador de 2 de maig de 1921, que curiosament portava marcada a boli la data indicada. Per cert, la publicació de la foto en mitjans de comunicació i xarxes socials ens va posar en contacte amb altres localitats.

La connexió de les Festes de Muro amb les d’Oliva és més que evident. Sabem que l’any 1921 arriba a Oliva, en concret a sant Roc, José M. Segarra Ramis, natural de Muro, com a vicari. També aproximadament des de l’any 1921 sabem que s’havia fet càrrec de la direcció de la banda d’Oliva i havia exercit com a organista de Santa Maria, Rafael Esteve Nicolau, també de Muro, possiblement perquè el seu germà Antonio el va animar, ja que hi residia a Oliva de feia algun temps per qüestions de negocis. Sabem que és més que probable que tots tres van induir a la celebració, però van tindre a favor seu una altra qüestió, i és que Trinitario Vidal, rector de sant Roc, des de 1913 tenia un problema. Bona part de la feligresia no el volia, i fins i tot havia d’acudir a fer la missa acompanyat de la Guàrdia Civil. Aleshores és fàcil pensar que quan els tres murers li van fer la proposta, ell l’acceptara de bon grat. No sabem amb certesa quants anys es fan fer aquelles festes primigènies, potser acabarien el 1925, però per sort conservem aquella proclama de l’Àngel.

L’any 1950 comença la segona etapa de la Festa, també lligada a sant Roc. A banda de la quantitat econòmica que aporta l’ajuntament per a rellançar les Festes de Moros i Cristians, tenim un altre fet que de segur va jugar a favor, i és que el 29 d’abril de 1950 entrava una nova imatge del Crist de sant Roc. Ara sí, sabem que les festes es van acabar el 1957.

Continuem la recerca de dades, documents i testimonis, però també és cert que hem d’anar amb rapidesa per recollir els testimonis. De la segona etapa, a banda de la fundació d’algunes de les Filades, algunes d’elles en actiu actualment, conservem el text de les ambaixades de l’historiador oliver Bernardí Llorca, que actualment es fan servir un poc retallades i traduïdes al valencià.

I el més important: que l’any 1975 es reprenen. Sense voler entrar en polèmiques, sabem que el Gremi del Metall va tindre alguna cosa a vore, i en especial Rafael Boronat i Batiste Ferre, un alcoià i un bocairentí que residien a Oliva. Tenim el record d’aquelles esquadres que van fer que l’any 1976 es refundaren filades i se’n crearen de noves.

Això sí, ara renaixen les Festes i s’albiraven nous temps, i tot allò va fer que s’incardinaren dins la fira, però ara sense cap advocació. L’any 1996 ja se separarien de la fira i s’establiria com a data clau per a la Festa el tercer dijous de juliol, dia en què comencen els quatre dies que es confonen amb la nit. L’evolució ha sigut constant i meteòrica, sense perdre la identitat.

Certament la Festa hui en dia no realitza actes al barri de sant Roc, llevat de l’entradeta de l’Enginy, que organitza la Filada Pirates, i també els anys 2016 i 2018, dins de les Festes del Crist, es van organitzar unes entradetes, la mora des de la plaça de sant Roc al carrer de sant Vicent, i la cristiana des del carrer de sant Vicent a la plaça de sant Roc.

Per tot això, com a fester, i especialment com a santroquer, hui em sent especialment feliç que l’Associació Cultural Centelles i Riusech ens haja atorgat la seua XXI Distinció Honorífica, per la contribució en favor de la recuperació, protecció i difusió del patrimoni fester d’Oliva. I, sobretot, que haja triat com a lloc on fer l’acte de lliurament l’església de sant Roc, on va començar a germinar la Festa.