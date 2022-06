Hui dijous 9 de juny, a la Biblioteca Central de Gandia, presentem un treball el contingut del qual és una investigació sociològica realitzada fa dihuit anys, l’any 2004. No és cap errata, una investigació els protagonistes de la qual van ser professores i professors de centres de secundària públics de la nostra ciutat que es van enfrontar a tot un repte social durant uns anys on tot començava a canviar i des d’aleshores ja seria la tònica de la nostra societat, una societat multicultural en la qual Gandia s’ha convertit des d’aleshores. Corria l’any 2004 i entre la incertesa i el vertigen, una generació pionera, va encetar un camí al qual no estaven preparats i que a hores d’ara es troba en una cruïlla on el camí de la resignació té el pas lliure o, si més no, es troba en un atzucac.

Una de les intencions d’editar aquest treball tal com es va redactar fa díhuit anys és la de conservar eixos referents acadèmics i teòrics que encara avui en dia estan vigents en l’argumentació de quin model d’integració ens convé més com a ciutat d’acollida d’immigració. Aquests referents són, entre altres, Kymlicka, Bourdieu, Giddens, Beck, Bauman, Castells, Ibáñez… Una possibilitat, després de revisar amb molta cura el treball, era la d’actualitzar les hipòtesis que plantejava la investigació, entre elles: quin model d’integració està aplicant-se a la nostra societat en general i als nostres centres educatius en particular. No obstant això, hem volgut conservar eixa aproximació històrica i generacional, entre altres qüestions, perquè sovint és mirant enrere com entenem el nostre present i, amb aquesta mirada, com podem reflexionar millor per a enfrontar-nos al futur, sempre amb l’objectiu de buscar el bé comú.

Hem comptat amb la participació de Joaquín Peiró, cap d’estudis de l’IES Ausiàs March, qui escriu un pròleg d’aquesta edició aportant una mirada actual des de l’experiència docent i ciutadana. Hem buscat una aportació així perquè estem segurs que qualsevol docent, tant de primària com de secundària, de l’educació obligatòria pública a Gandia, se sentirà reflectit. Així mateix, busquem la complicitat en l’aportació i reflexió de l’escola concertada de la nostra ciutat, perquè estem segurs que amb un diàleg i un debat assossegat entre tots els centres podríem construir un referent de convivència a Gandia.

Exposem aquesta visió que es veu reflectida al subtítol de la publicació, Gandia 2004. Una oportunitat perduda, perquè sense la participació dels altres no podem sentir-nos ciutadans complets. Ens ajudaran a comprendre aquesta oportunitat de buscar diàleg i consens des de la interacció pública referents com Hannah Arendt, Seyla Benhabib, Adela Cortina o Erving Goffman.

També estem davant d’un manual sobre com dur a terme un estudi qualitatiu en ciències socials, en el que es descriuen aspectes metodològics i teòrics a més de la connexió i relació entre ells, sense oblidar el paper de l’investigador i els participants, així com els seus rols de subjectes i objectes d’observació de la investigació.

Finalment, hi ha un altre aspecte a subratllar que personalment sempre m’ha semblat fascinant i m’ha despertat la curiositat. Es tracta del debat etern entre les ciències naturals i les ciències socials, on sempre en detriment d’aquestes últimes, les ciències naturals es mostren com més precises, si més no, més exactes. Bé, per a això cal parlar del mètode científic. No pretenc fer una comparació de similitud o, fins i tot, d’estatus acadèmic o investigador. Tot plegat, tota ciència, siga social o natural, en formular les hipòtesis a corroborar experimentalment, s’ha de fer les preguntes pertinents. Per tant, en aquesta investigació ens vam fer unes quantes preguntes que continuen sense una resposta completa avui en dia, que cal tornar a visibilitzar i compartir perquè la ciutadania busque les respostes adequades. Ho faça o no ho faça, ho faça millor o pitjor, sempre contribuirà a construir la societat que entre totes i tots serem capaços d’imaginar.