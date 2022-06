Bonet: «No nos podemos permitir el lujo de no tener un candidato visible»

Dirigentes de Compromís de Gandia todavía no ha arrojado la toalla en su deseo de alcanzar un acuerdo que permita redactar una lista para las próximas elecciones municipales que incluirá, obviamente, el candidato o candidata a la alcaldía. Solo en el caso de que eso no sea posible se abriría el proceso de primarias para que los militantes de las formaciones que integran la coalición voten entre quienes se postulen para encabezar la lista a los comicios del año próximo. Esa votación, dependiendo de las instrucciones que lleguen del partido, podría ampliarse a los simpatizantes.

Lo que ya ha calado en Compromís es que ese proceso, además de que siga los cauces de la cortesía política y no cause heridas en la coalición, no se puede prolongar más tiempo. «Somos los primeros interesados en disponer de una candidatura lo antes posible porque el resto de partidos ya tienen esa cuestión establecida y nosotros no nos podemos permitir el lujo de estar sin un candidato visible», dijo ayer, a preguntas de este periódico, el portavoz de Compromís de Gandia, Ivà Bonet, que participó en un acto con las diputadas Papi Robles y Nathalie Torres en el que coincidieron representantes locales, entre ellos el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, y la concejala Alícia Izquierdo. Sabido es que Alandete nunca ha ocultado que quiere repetir como número uno de la próxima candidatura y que Alícia Izquierdo evita confirmarlo pero suena para ese mismo puesto.

Según ha podido saber este periódico, dirigentes de Més (antes Bloc) y de Iniciativa, los dos grandes partidos de la coalición Compromís, están tratando de evitar que se desate un clima de enfrentamiento porque, como señalan, lo peor no sería el proceso de primarias, en el que al fin y al cabo los militantes votan libremente al candidato, sino que, llegados a ese punto, el sector perdedor no asuma el resultado y derive en una crisis interna a pocos meses de las elecciones.

Alícia Izquierdo opta por la prudencia y deja que, por parte de Més, sea Ivà Bonet quien ponga las palabras en este proceso. Por eso el también portavoz de Compromís añadió que, atendiendo a que Més dispone «de más del 75% de la militancia» del conjunto de la coalición, lo normal es que haya aspirantes de este partido a la alcaldía, de manera que, sea Izquierdo o cualquier otra persona, el puesto se lo disputaría con Josep Alandete, quien, en una acción sorpresa, el pasado martes anunció que se afiliaba a Iniciativa del Poble Valencià. Eso le ha permitido quedar respaldado por Iniciativa en sus aspiraciones de repetir como número uno y, consiguientemente, reforzar una estrategia de equipo.

Antes del verano

El golpe de efecto de Alandete abandonando el ámbito de los «independientes» de Compromís para integrarse en la formación de Mónica Oltra sin duda ha acelerado el proceso para elegir al candidato de Gandia. Ivà Bonet dijo ayer que es cuestión de «semanas» y que, ante la evidente necesidad de que una persona asuma ya el papel de candidato, como han hecho las otras dos grandes formaciones de Gandia, PSPV-PSOE y PP, el cabeza de cartel de Compromís debería quedar claro antes del periodo de vacaciones estivales.

Las consecuencias que tendría un conflicto interno en Compromís de Gandia, que no es cualquier municipio, sino una gran capital de comarca y plaza estratégica en el mapa político valenciano, ha llevado a la reacción de las direcciones nacionales de Més y de Iniciativa. Dirigentes de ambas formaciones hablan, y no poco, de cómo evitar que la elección de la persona que intentará ser alcalde de la ciudad se salde con un enfrentamiento interno que, como ocurre casi siempre en estos casos, tendría consecuencias en las urnas.