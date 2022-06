Jesús Sendra

El Club de Fútbol Gandia, como todos sabéis, ha ascendido a Tercera División y ello, en sí mismo considerado, es un valor objetivo para la ciudad y estimo que todos debemos de alegrarnos. Pero mi intención a través de este puñado de palabras no es más que señalar al que considero «causante» de dicho milagro o, por lo menos en aras de ser justo, al principal protagonista de dicha gesta. Sin olvidar citar a importantes colaboradores suyos, como han sido Gomar y el propio Lloret, así como la gran labor de apoyo que Radio Gandia, con su jefe de Deportes a la cabeza, han realizado.

Comenzaré confesando que no conozco en el más estricto sentido de la palabra a Jesús, y, por lo tanto, no me atrevo a ofrecer un perfil exacto de su personalidad que, en todo caso, sería atrevido por mi parte. Pero ello no impide que no me suscite su persona determinados sentimientos que nacen de lo que conozco de sus actos y de mi cercana observación.

Me gustan las personas que caminan un poco encorvadas, mirando más al suelo que al horizonte, como si soportaran un peso vital sobre sus espaldas, en contraposición a los que caminan altivos y con la mirada desafiante. Jesús camina de esa manera, siempre distraído y ensimismado en sus luchas internas. Quienes le conocen dicen de él que es muy terco, hasta la cabezonería, y yo añadiría, por lo que observo, que muy apasionado en lo que ama.

Tan solo me interesa resaltar de su personalidad dichos dos rasgos, porque son, en definitiva, los que explicarían el porqué de su presidencia en el Club de Fútbol Gandia. El club, cuando él lo cogió, era un verdadero erial fruto de repetidas malas gestiones y de una afición cansada de tantos desengaños.

Pues bien, él, a la cabeza del club, ha sabido dar, por su tenacidad y la pasión que ha demostrado por el fútbol en Gandia, un nuevo sentido a la entidad y llamar la atención incluso de personas como yo en el nuevo devenir de ese deporte en la ciudad.

Jesús, tal vez no eres consciente de ello, pero con el logro del ascenso a Tercera División has logrado unir este presente con el pasado más hermoso y brillante de nuestra historia futbolística. Haces recordar a gente como yo inolvidables tardes de domingo en donde, de la mano de mi padre, tomaba el café previo al partido en el Bar Gandia y luego nos encaminábamos por el paseo de las Germanías hacia el campo del Mondúber, en cuyo recorrido iban incorporándose, en todos los cruces, miles de seguidores.

Jesús, hueles a dichas tardes del mismo modo que traes a mi recuerdo la melodía de Barras y Estrellas que sonaba en el campo antes de que, por los altavoces, se cantara la alineación del Gandia, que comenzaba: «en la portería, Pallarés...».

Jesús, has reverdecido en mi imaginario afectivo a todos aquellos héroes de mi infancia. Soldevila, Totó, Tano y, cómo no, entre tantos otros, a mi entrañable Maso. Te doy las gracias por todo ello.

Jesús, no sé de qué están hechos los sueños, pero sí sé que con trabajo, entrega e ilusión se consiguen, y hoy, en tu persona, he de agradecer el trabajo sin desánimo lleno de sinsabores que nos ha llevado a los gandienses a ese logro deportivo, y a mí, como a muchos otros, unir dicho logro con nuestro pasado más sentido e íntimo.

Aunque no venga al caso, decirte que sigo durmiendo con la persona que amo en la cama que me construiste, creo que hace siglos, porque, para quien no lo sepa, Jesús también huele a madera noble y resina, ya que proviene de una larga y maravillosa familia de carpinteros, que es otra manera de construir sueños. Jesús, de nuevo te doy las gracias.