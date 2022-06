La muralla d’Oliva en la guerra civil

Els antecedents: un breu recorregut per diferents muralles d’Oliva

Canvien les èpoques i canvien les muralles. Oliva n’és bon exemple. Entre els més de 40 jaciments arqueològics documentats al nostre terme municipal podem citar el de Sant Pere entre els primers indicis de fortificació. Ens situem en el Bronze Final, fa més de 3.000 anys, quan l’augment en la complexitat dels conflictes socials desemboca en enfrontaments bèl·lics que obliguen a construir les primeres pseudomuralles del nostre territori. No solen ser més que l’aprofitament dels escarpats dels turons complementats amb amuntegaments de roques en les zones més vulnerables, però l’assentament en altura denota l’existència de la concepció.

L’oppidum iber del Castellar, notícia aquests últims mesos per la subvenció de 165.000 euros que hem aconseguit, la qual permetrà l’adquisició dels terrenys (actualment en mans privades) i la confecció d’un Pla Director, va un pas més enllà amb la conservació in situ dels fonaments de la muralla que envoltava el poblat. Aquesta ja hauria assolit altures considerables de forma contínua, i podria haver estat objecte d’episodis d’assalt com el que narra el Vas dels Guerrers: l’urna funerària d’un aristòcrata que fa 2200 anys va ser soterrat allí mateix. El següent exemple podríem trobar-lo al propi Castellar, amb la fortificació andalusí de finals del s. XII, en època del Rei Llop Ibn Mardanish.

Els cristians construeixen la muralla de la vila d’Oliva, i en l’Edat Moderna, a mitjans del s. XVI, es reforça amb baluards cilíndrics com la Torre de la Comare, adaptats contra l’artilleria després de la generalització de l’ús de la pólvora.

Posteriorment arribaria l’arquitectura abaluartada, però al s.XIX, en lloc de crear o reforçar muralles, van anar ensorrant-les per evitar l’estrangulament en el creixement de les localitats.

A la Guerra Civil era necessari protegir les poblacions, però les muralles, després de la irrupció de l’aviació, van perdre el sentit. O no?

Muralles per a noves necessitats

Els avions podien bombardejar, causant inclús morts, però no eren capaços de conquerir. Per dominar una plaça enemiga era necessària la penetració de les tropes, i encara avui no es coneixen dreceres: o és per terra o és per mar. En el cas d’Oliva, la «terra» estava protegida per centenars de kilòmetres de territori republicà, dotat de trinxeres, búnquers, nius de metralladores i altres elements que conformaven un complexe sistema defensiu a mode de teranyina. El mar es presentava radicalment diferent: estava baix el domini franquista i un desembarc a gran escala podia partir la República en dos, en el que automàticament suposaria el principi del fi. Llavors, la costa s’havia de blindar: s’havia d’emmurallar.

És fruit d’aquesta necessitat que naix Defensa de Costes, un organisme amb la missió d’evitar la penetració franquista des del mar. No fou aquest organisme el que creà la nova concepció de muralla, ja que tal i com relata Emilio Oliver, a inicis de 1937 van començar a Dénia els treballs de fortificació de la costa, mentre que l’organisme oficial va veure la llum uns mesos després, el 12 de juny, just fa 85 anys. Ara bé, sí que els institucionalitzà,

En què consistia aquesta nova muralla? En una sèrie de torres (els nius de metralladores) el llenç de les quals el suposaven les seues pròpies bales, que podien arribar fins 4 km. de distància. On acabava l’angle de tir d’un niu començava el del seu homònim, de manera que, en acció conjunta, creaven un mur d’artilleria a mitjana distància, impedint un desembarc naval i actuant de dissuasiu front a possibles bombardejos per mar. De fet, aquesta última era la gran preocupació del Consell Municipal d’Oliva, que va demanar desesperadament a Defensa de Costes que enviara batallons de construcció a Oliva. Davant la negativa (els treballs avançaven pel tram Cullera-Gandia), el Consell s’ofereix a proporcionar tots els recursos necessaris (mà d’obra, materials, logística...) si arribaven els enginyers que devien dirigir els treballs.

La correspondència és força il·lustrativa en aquest sentit: «Si como parece por su escrito, el Consejo Municipal de Oliva pretende hacer fortificaciones por su cuenta, y solo desea personal competente, el asunto sale de mi jurisdicción. Se habría de poner en conocimiento de la Inspección General de Ingenieros para que, si lo creyese conveniente, designe dicho personal. Si el Consejo Municipal de Oliva deseara ayudar a este sector, proporcionándole los medios de transporte para personal y materiales, así como en la recluta de obreros, no habría inconveniente en comenzar nuestras obras a la mayor brevedad posible».

D’altra banda, sabem de la promulgació d’un decret que «obligue a todos los hombres desde los 15 a los 60 años, a co[o]perar en los turnos que les correspondan a la realización de los trabajos, procediendo a la retiración del carnet de racionamiento si alguno se negara a efectuar el trabajo que se le ordene». Llavors, el Consell Municipal, regit per Lorenzo Calatayud, es va veure obligat a reclutar de forma forçada els seus ciutadans per tal de protegir el poble de l’amenaça naval franquista, molt activa al veí port de Dénia, i per tant, a les portes d’Oliva.

Morfologia dels nius de metralladores a Oliva

No resulta complicat rastrejar l’origen de la denominació «nius de metralladores» en quant la forma i grossària recorden a la d’un niu d’ocell a la inversa i devien contindre en el seu interior una o més metralladores. No diem «devien» de manera casual, doncs sabem que hi havia més nius que metralladores repartides per la costa, pel que alguns d’ells s’havien de defensar amb morters, granades o altre tipus d’armament. Però aquesta no era l’única dificultat, ja que les metralladores existents es constituïen com els rebutjos de la Primera Guerra Mundial, models Hotchkiss i Saint-Étienne, desfasats front a l’avantguarda armamentística feixista alemanya i italiana i moltes d’elles, inclús, inservibles pel temps en desús.

A nivell defensiu, la forma circular combinada amb la grossària i duresa dels murs tenien l’objectiu de repel·lir qualsevol projectil. El punt més dèbil de la construcció, les troneres (un va per on podien penetrar municions enemigues) es protegia a mode d’espitllera medieval: creant una forma en embut que minimitzara l’obertura des de l’exterior i la maximitzara en l’interior per aconseguir un bon angle de tir. El passadís que observem a la planta actuava com a segona barrera protectora, i s’emprava per a l’emmagatzematge d’explosius. Tal i com veiem al niu de metralladores de la Devesa, els sostres tendien a ser plans per poder cobrir-se de sorra de platja i mimetitzar el niu amb el seu entorn, fent impossible l’albirament des de la distància. La fonamentació devia ser sòlida, ja que un mínim moviment en un terreny tan inestable com és el de la platja inutilitzaria el niu. De fet, les restes que hui ens queden es corresponen amb les socolades. La resta fou dinamitada a finals dels 50 per la dictadura franquista per considerar-les desagradables per al turisme que estaven promocionant i per recordar un moment històric que «calia oblidar».

12 nius de metralladores a Oliva

El gener de 2020 el temporal Glòria va destapar 6 nius de metralladores a les nostres platges: al Clotal, a la Terranova, en front de la Creu Roja, a l’Aigua Blanca, als Gorgs i al Molinell. El revol va ser tan gran per atraure el vicepresident del Govern, en aquells moments Pablo Iglesias Turrión, i el Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València Joan Mateu Bellés. Hi havia restes més discretes, com les de la Terranova, la Creu Roja o els Gorgs, i d’altres de major entitat, com les de l’Aigua Blanca o el Molinell, les quals, en conjunt, ens van permetre reconstruir la planta original. Totes elles presentaven la mateixa fàbrica composta d’un formigó amb graves d’excel·lent qualitat armat amb vares de ferro. Excepte la del Clotal, amb una argamassa característica dels anys 30, terrosa, amb presència de còdols de riu, ceràmica i inclús vidres fruit d’un moment de carestia. Era la gran incògnita. Poc després, en els treballs de condicionament de les platges per a la temporada estival, una màquina li va passar per sobre i la va destrossar. Nosaltres vam intentar denunciar-ho, però les institucions, tal vegada per cobrir-se, insistien en que aqueixa resta es tractava «d’una caseta de platja». Fins el moment, cap arqueòleg ha documentat una «caseta» de planta circular amb un perímetre d’uns 4 metres i fàbrica terrosa en plena època contemporània. Que sapiguem, això va acabar fa 2.600 anys amb l’arribada dels fenicis.

Aquest era el context des del que iniciàvem la nostra investigació, i fou Joan Ramon Porta qui ens va advertir de l’existència d’una cartografia que especificava la posició de cada niu. Lara Pérez ens la va cedir, i efectivament, l’any 1942, segurament amb motiu de la petició franquista d’informes de fortificacions de costes davant una possible entrada en la Segona Guerra Mundial, es van elaborar una sèrie de mapes en la que apareixien els 11 nius de metralladores oficials d’Oliva.

Aquells que havíem documentat arqueològicament es corresponien de forma exacta en la seua ubicació amb els existents en els mapes. I altres 6 dels quals no van emergir restes, van poder ser geoposicionats. Ara bé, la incògnita del niu del Clotal seguia creixent, doncs no apareixia en la cartografia. Foren les fonts documentals primàries les que ens donaren la resposta: «del Serpis al Molinello, límite de esta provincia, tiene según me informan antiguas defensas de casamatas de sacos terreros que hay que reemplazar por otras de hormigón». Efectivament, les restes arqueològiques destruïdes al Clotal es corresponien amb un niu de metralladores (o casamata) que suposava una defensa provisional fins l’arribada dels batallons de construcció de Defensa de Costes.

Altres aspectes destacables venen de la comparació entre els nius de Dénia i Oliva. Els primers amb còdols rodats i grans quantitats de cals mesclades amb terra com a argamassa. Els segons, amb portland i graves com a formigó. És clar que l’explicació més probable d’aquesta diferència siga la direcció: a Dénia «ingenieros militares», sense més informació. A Oliva «Inspección General de Ingenieros» en conjunció amb Defensa de Costes. Ara bé, la planta és idèntica, com s’ha pogut comprovar amb la comparació de l’Aigua Blanca i el Molinell (Oliva) amb Santa Anna i les Deveses (Dénia). També la tècnica per armar l’estructura, consistent en la proliferació de vares verticals de ferro, i en alguna ocasió, un exemplar horitzontal.

El posicionament dels nius de metralladores a Oliva

Per tal que s’acomplís la norma esmentada: «on acaba l’angle de tir d’un niu, comença el del seu costat» calia que es situaren a una distància concreta de forma regular i contínua. Aquest panorama és el que ens mostra la cartografia del 42, traslladada a un mapa d’elaboració pròpia. Cada 800 m. aproximadament, es va construir un niu de metralladores. Aquesta norma és només variable en funció dels camins i l’aigua. Els camins per al transport dels materials i la comunicació amb el nucli poblacional d’Oliva. Els fils d’aigua, per a l’obtenció de la mateixa en la confecció dels encofrats de formigó. Hem documentat com en els casos en que l’existència d’un fil d’aigua i un camí propers no és compatible amb la distància dels nius a dreta i esquerra, es construeixen camins ex novo.

Llavors, a mitjans de 1938, a Oliva es construeix la que és, fins el moment, la nostra última muralla, composta oficialment per 11 nius de metralladores que actuen a mode de torre, i amb un llenç que, de forma innovadora, no està constituït de roques i terra sinó de munició. O més bé, de la capacitat d’enviar munició.