Tren, tramvia o fum?

Es nota que venen eleccions quan torna a eixir a la palestra el tren Gandia-Oliva-Dénia. Ja hem perdut el compte dels projectes, anuncis, ministres i conselleres que han passat per la Safor en rodes de premsa, actes i manifestacions, anunciant la gran obra, la gran connexió amb Dénia, la desitjada vertebració entre les comarques del nord d’Alacant i de València. La diferència és que ara ja no és un tren, ara l’anunci és d’un tramvia, que ja no paga l’estat, sinó la «pobretona» Generalitat Valenciana, i a ningú se li escapa que si es fa el tramvia, ja no es farà mai el Tren de la Costa.

Així, el primer que cal destacar és la incongruència de que per la inacció o incompetència del govern central (ni tan sols amb un socialista valencià de ministre com era Ábalos), en coses de les seues competències, com els ferrocarrils, que ara haja de ser la Generalitat la que carregue en les despeses d’una infraestructura estatal, sent la comunitat autònoma pitjor finançada de l’estat, és poc més que vergonyós. ¿On estan en aquesta operació la defensa dels interessos dels valencians i de les valencianes? ¿Què fan tots els diputats i diputades valencians del PSOE, del PP i de Podem que estan a Madrid? Jo mateix contestaré, Res!

La sensació que estem davant d’un altre projecte fantasma, d’un anunci electoralista la tenim totes i tots, perquè tant el PP, de la mà de Mazón que ha volgut clavar cullerà amb la famosa frase «açò ho pague jo» i la nova consellera del ram, Rebeca Torró, que ha passat per la Safor explicant el projecte en petit comité, sols per a algunes alcaldies, sense contar amb la mancomunitat, ni Diputació, ni la resta de pobles afectats, sense exposar públicament quins són els detalls d’un projecte que pot posar en qüestió la vertebració del País Valencià, com si fóra una cosa menor.

El primer que caldria fer sempre en aquests projectes essencials ha de ser plantejar-los i acordar-los entre totes les institucions (Generalitat, ajuntaments, Mancomunitat i Diputació) i no ser imposat per la Conselleria, com la CV-60 al pas per la Safor, en contra de la ciutadania i la major part dels pobles per on passa. A més a més, la vertebració de la Safor no se soluciona solament resolent la connexió de Bellreguard, Palmera i Oliva. Cal solucionar la comunicació dels 31 pobles i açò sols es pot fer amb una bona xarxa d’autobusos que connecten tots els pobles amb Gandia, amb l’hospital i entre ells de forma regular i no tres vegades per dia. Si hi haguera un autobús que anara d’Oliva a Gandia cada 20 o 30 minuts no caldria cap tramvia.

Cal fugir de maniqueismes i negar la màxima que sols es pot vertebrar el sud de la Safor, perdent la vertebració del País que portem reclamant dècades. Volem pujar en Dénia i baixar en València sense transbords, siga en tren o siga en tramvia, però sense transbords, i volem fer-ho en un temps que permeta ser competència al cotxe. Volem una xarxa ferroviària de primera classe, no ens calen remitjons, ens calen solucions. En definitiva, no podem renunciar a vertebrar el sud de la Safor i el nord d’Alacant perquè el PSOE vulga tapar-li les vergonyes al Govern central en el seu enèsim incompliment als valencians i a les valencianes en infraestructures.

O ens conscienciem que els valencians hem de defensar els nostres interessos, o ningú ho farà mai. Necessitem que la nostra veu se senta forta i clara en el Congreso de los Diputados i de moment l’única veu que defensa els interessos valencians a Madrid és la de Compromís per boca de Joan Baldoví. Si tinguérem 4 Baldovís, ja tindríem les competències traspassades, amb els diners que toquen, com tenen altres autonomies, i a hores d’ara segur que el tren ja estaria fet.

