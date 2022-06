Almoines Vora 700 persones participen i disfruten en la III Festa de les Quintaes

La III Festa de les Quintaes d’Almoinesdel passat cap de setmana va estar tot un éxit amb la participació de 700 persones que es van reunir una altra vegada per fer poble després d’una etapa d’entrebancs. Tot i que va haver una errada en el menú acordat amb el restaurant i que havia estat escollit per votació, un any més és l’ actitud del veïnat ha fet possible que la valoració general de la nit haja estat positiva. L’Ajuntament d’Almoines vol agrair al personal de manteniment, al cos policial i a totes aquelles persones que han col·laborat en l’organització. Dalt, una imatge de la concentració en la plaça del poble on es poit comprovar l’ambient de festa.