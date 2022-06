Cimera de «gegants» a Oliva en el bateig de Serafí de Centelles

Tradicions. Aquest diumenge es va celebrar a Oliva el bateig del primer gegant de la ciutat, Serafí de Centelles, segon Comte d’Oliva, mecenes i protector de les lletres, les arts i l’humanisme. L’acte es va convertir en una autèntica «cimera» de gegants de la Safor, ja que van assistir gegants i cabuts de tota la comarca per donar-li la benvinguda. Els padrins del gegant van ser María Consuelo Morell Morell i Pep Malonda Sanchis, dues persones que sempre han estat lligades a les danses i la música tradicional en la ciutat d’Oliva. També van assistir les associacions i institucions més importants de la ciutat que van rebre el títol de Pare/Mare – Tutor/a, perquè vetlen pel seu benestar i custòdia, i que són la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, Associació Cultural Centelles i Riusech, Colla Sarabanda d’Oliva, Grup de Danses Raval i Vila i el mateix Ajuntament d’Oliva. La creació del gegant Serafí de Centelles ve emmarcada dins de les accions que es van preparar per al Centenari de la declaració del Palau com a BIC (1920), en aquell moment Monument Històric Artístic Nacional. Cal remarcar, que l’associació de danses Raval i Vila són els veritables precursors d’aquesta iniciativa i juntament amb el Departament de Cultura ho han fet possible. «Cal agrair a Mavi Pérez, presidenta de l’associació Raval i Vila, aquesta idea i com han dit tots els agents implicats en el seu naixement, cal anar per la parella per donar-li un company o companya a Serafinet», ha declarat Julio Llorca, regidor de Cultura. Els autors del gegant són els germans Àlex i Frederic Romaguera Morant, escultor i escenògraf-pintor, que han donat vida en forma de gegants a personatges populars com al moro Boamit de Potries, a bandolers de Crevillent en forma de Cabuts, i al seu popular Jaume el Barbut, famós roder com a gegant. El bateig va ser tot un èxit de participació i van assistir els grups de cabuts d’Ador, d’Oliva, de Xeresa i de Daimús; el Grup de Danses Raval i Vila d’Oliva i els gegants: Moro Boamit de Potries, Tirant i Carmesina de Gandia i la Comtessa de l’Alqueria de la Comtessa. També van estar membres de la corporació municipal i molta participació de la ciutadania.