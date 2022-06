El CDR La Safor obri un debat als pobles del Vernissa sobre les necessitats vitals i els reptes de futur

El Centre de Desenvolupament Rural La Safor organitza les jornades «Com vivim als pobles? Passat, present i futur de la Vall de Vernissa», amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alfauir, Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni i Ròtova, pobles on es realitzarà un taller on tractar com s’habita a cada poble.

El taller s’organitza dins del programa de COCEDER per a la sensibilització i conscienciació sobre el despoblament i la necessitat d’emprenedoria al món rural, subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. La dinàmica pretén establir un debat amb les assistents sobre la realitat de cada poble d’aquesta zona de la comarca, dels reptes i de les necessitats de la població local.

S’explicarà el programa de COCEDER en el qual treballa el CDR La Safor, que actua contra el despoblament i per l’emprenedoria rural a la comarca.

La programació dels tallers s’encetava ahir dimarts al Centre Social d’Almiserà i continuarà dijous a les 18.30 hores a la Sala d’Audiovisuals de l’Auditori Municipal d’Alfauir; dimarts 21 de juny a les 18.30 hores al Centre Social de Llocnou i dijous 30 de juny a les 19.30 hores a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Ròtova.

A través de les jornades «Com vivim als pobles? Passat, present i futur de la Vall de Vernissa» el CDR la Safor pretén consolidar la relació amb aquests municipis de la comarca, on ja es realitzen accions puntuals, per treballar en la problemàtica transversal del despoblament que afecta a la zona.

El CDR La Safor serà dinamitzador d’unes sessions participatives on el veïnat serà el que recorde com es vivia, el que plantege com es viu ara i el que expose com podria millorar la qualitat de vida al seu poble.

La zona històricament coneguda com la Vall de Vernissa té la seua pròpia idiosincràsia dins de la Safor per la seua localització i per com s’ha estructurat la vida, així com els sectors laborals predominants, encara eminentment agrícoles. Segons els indicadors de població, en aquesta zona és on més població s’ha perdut de tota la comarca.

Des del CDR La Safor s’anima a tot el veïnat del poble i als càrrecs institucionals a assistir i a aportar la seua visió sobre els seus pobles.