El gandiense Salva Gregori exhibe su crónica fotográfica de la cultura

«Pequeño homenaje», así describe el fotógrafo de Gandia, Salvador Gregori, la exposición «Nosotros, los de entonces», que inaugura a las 19.30 horas de hoy, jueves 16 de junio, en la Sala Coll Alas de la plaza de l’Escola Pia.

La muestra, explica Gregori, repasa algunas de las figuras culturales más conocidas de la ciudad a través de fotografías en blanco y negro. Se trata de sesenta retratos que forman parte de un proyecto que el artista comenzó hace veinticinco años, en el inicio de su vida profesional como fotógrafo.

«Desde el librero que abrió una tienda en el centro de Gandia hace tres generaciones hasta la maestra de ballet que fundó una academia en la ciudad hace cincuenta años», comenta el autor, los protagonistas de la exposición son personas que, durante muchos años, «han trabajado en silencio y a la sombra para que esta ciudad sea lo que es hoy».

Conocido, entre otras facetas, por su dedicación al mundo de las fallas, Salva Gregori era profesor de filosofía y no comenzó a vivir de su profesión actual hasta sus cuarenta años, cuando, motivado por una cámara que recibió de regalo al cumplir dieciséis, decidió dar un cambio de rumbo a su carrera. «Fue el típico regalo que te cambia la vida», reconoce.

Dedicado normalmente en su trabajo a aspectos de celebraciones sociales, comenzó a retratar a personas de su círculo cercano que le llamaban la atención, solo por amor al arte. Con el tiempo y después de la pandemia, acabó rescatando esas obras, que habían quedado en el olvido y las convirtió en lo que es hoy «Nosotros, los de entonces», una muestra que, espera, llene de añoranza y recuerdos a todos los gandienses.

En realidad, dice, el proyecto cuenta con más de sesenta fotografías pero, debido al limitado espacio de la sala de exposición, Gregori se ha visto obligado a escoger.

Además, explica, «hay gente muy interesante en Gandia a la que me gustaría añadir, pero con la que aún no he podido coincidir». Por eso, la posibilidad de continuar con este trabajo sigue en pie.

A la pregunta de qué espera transmitir a los ciudadanos con la exposición, responde que los gandienses sienten un especial orgullo por haber nacido aquí y confía en que precisamente esa sensación la tengan muchos cuando vean reflejadas a personas que, de una manera u otra, han influido en sus vidas.

La muestra podrá visitarse, de manera gratuita, hasta el próximo 31 de julio en horario de martes a sábado de 10.30 a 14 y de 17 a 19 horas, así como los domingos y festivos de 18 a 20 horas.