El col·legi Sant Francesc de Borja guanya un premi nacional al consum de fruita

El CEIP Sant Francesc de Borja de Gandia ha guanyat el premi al col·legi que, a nivell nacional, major increment de consum de fruita ha experimentat durant el curs 2021-2022. Des de principi de l’exercici, l’alumnat del col·legi ha aconseguit augmentar la seua ingesta en més d’un 90 %.

El concurs «¡Comer fruta tiene llaopremio!», patrocinat per l’empresa Llaollao, té com a objectiu lluitar contra l’obesitat infantil així com contra el sedentarisme, que està més present en la societat espanyola des que va començar la pandèmia.

La iniciativa va començar en 2021 duent-se a terme en 20 centres educatius de la Regió de Múrcia, i ha duplicat la participació durant este curs amb la inclusió d’alguns col·legis de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

La dinàmica és senzilla: cada dia, el centre fa recompte de les peces de fruita que han portat els xiquets i xiquetes per a esmorzar. Cada classe es converteix, així, en un equip que anima al professorat i les famílies a lluitar perquè la seua aula siga la guanyadora.

Com a reconeixement del primer premi de «La Liga de la Fruta», el pròxim dilluns, 20 de juny, el centre celebrarà una festa. Es tracta, explica l’entitat, d’una forma «diferent, motivadora i senzilla» de treballar a fons el ODS 3 Salut i Benestar.